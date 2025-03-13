Huawei全新形態及價格親民摺疊手機要來了？原生鴻蒙外還有這特色

3月12日華為常務董事余承東發表了一段影片，宣佈首款搭載原生鴻蒙正式版的「想不到的產品」將於下週正式發表。隨後國內博主數碼閒聊站公佈了這款機型可能的配置及設計！



根據國內博主數碼閒聊站的預測，華為首款原生鴻蒙正式版手機將在手機行業內首發全新形態。

余承東發表了一段影片，宣佈首款搭載原生鴻蒙正式版的「想不到的產品」將於下週正式發表。（微博）

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該機預計搭載6.28吋左右的可折疊內屏及3.48吋左右的常規外屏，內屏屏幕比例為3:2，屏幕比例更像是一款縮小版的平板。據屏幕尺寸及比例計算，這款手機的屏幕長度大約為13.32cm，寬度大約為8.88cm。

Huawei新產品會是原生鴻蒙摺疊手機？（微博）

此外，華為首款原生鴻蒙正式版手機可能搭載5000萬像的大感光元件鏡頭，支援防塵防水，並支持側邊指紋識別。不過以上信息純屬預測，並非官方爆料。而這款華為「想不到的產品」的具體信息還需等待官方的進一步公佈。

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此外，華為常務董事余承東曾表示，華為首款原生鴻蒙正式版手機將讓「全國人民都買得起」。由此推測，該機售價應該不會太高，有傳在三千人民幣以下。

筆者認為，華為今次推出到款平價摺疊手機，相信是吸納一班中低端的用戶群，進一步令更多用戶加入鴻濛生態！

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