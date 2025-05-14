DJI Mavic 4 Pro香港開售｜360°雲台+1億像素哈蘇三鏡航拍旗艦

DJI Mavic 4 Pro香港開售｜最強三鏡航拍旗艦｜售價詳情｜DJI正式推出全新旗艦航拍機Mavic 4 Pro，搭載360°旋轉雲台、Hasselblad一億像素三攝系統及超強夜景避障功能，為半專業創作者提供頂級航拍體驗。即日起香港同步發售，三款套裝選擇配合不同需求，入門價$15,299起！



360°萬象雲台 解鎖全角度運鏡

Mavic 4 Pro最大亮點是首創360°旋轉萬象雲台，支援水平與垂直方向自由轉動，打破傳統航拍機的運鏡限制。無論是環繞主體拍攝、70°仰角捕捉建築氣勢，還是低空追蹤高速動態，皆可流暢完成。雲台結構更內置防震技術，即使高速飛行亦能穩定輸出4K/60fps HDR影片，大幅提升創作靈活性。

Mavic 4 Pro最大亮點是首創360°旋轉萬象雲台，以及Hasselblad三攝系統

Hasselblad三攝系統 1億像素主鏡+雙長焦

新機配備Hasselblad三鏡頭系統，全面升級影像質素：

28mm主鏡頭：搭載1億像素4/3 CMOS感光元件，支援f/2.0-f/11可變光圈，夜景拍攝可呈現純淨畫面與星芒效果，並能錄製6K/60fps HDR影片，動態範圍達16級。

70mm中長焦鏡頭：4800萬像素1/1.3吋感測器，適合人像與車拍，提供14級動態範圍。

168mm長焦鏡頭：5000萬像素1/1.5吋感測器，支援自由全景拍攝，壓縮空間突出主體，適合記錄城市天際線與自然風光。

三鏡均支援RAW格式5幀堆疊拍攝、10-bit D-Log色彩模式，後製空間更寬廣，尤其長焦鏡頭可錄製4K/100fps慢動作，強化滑雪、野生動物等題材的張力。

360°旋轉萬象雲台，支援水平與垂直方向自由轉動

0.1 Lux全向避障 黑夜飛行無憂

Mavic 4 Pro配備0.1 Lux低光視覺系統，結合六魚眼感測器與前視雷射雷達，夜間仍能精準偵測18米內障礙物並自動繞行。全向智慧跟隨功能即使在藍調時刻或城市燈光下，仍可穩定追蹤車輛或人物，跟丟後亦能快速重新鎖定，確保複雜環境下的拍攝安全。

51分鐘續航+30公里圖傳 創作更高效

新機續航力提升至51分鐘，展開機臂即自動啟動，節省準備時間。搭配DJI O4+影像傳輸技術，最遠支援30公里10-bit HDR即時圖傳，山區或高樓間亦能穩定連線。內建64GB儲存（創作者套裝升級至512GB），關機狀態下可透過DJI Fly App快速傳輸素材，提升後製效率。

創作者套裝（DJI RC Pro 2遙控器）

三款套裝售價+DJI Care保障

Mavic 4 Pro提供以下版本：

標準版（DJI RC 2遙控器）：$15,299，含1電池、5.5吋高亮屏遙控器。

暢飛套裝：$18,799，追加2電池、充電管家、單肩包。

創作者套裝（DJI RC Pro 2遙控器）：$24,399，配7吋Mini-LED遙控器、240W快充、512GB儲存，適合專業用戶。

同步推出DJI Care隨心換保障計劃，1年版$1749（享2次低價換機），2年版$2,699享4次換機，涵蓋飛丟、進水等意外。