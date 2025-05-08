CMF Phone 2 Pro／Buds 2香港上市｜$2199最薄5G+超抵玩降噪耳機

CMF Phone 2 Pro／Buds 2香港上市｜Nothing旗下子品牌CMF於香港推出第二代旗艦手機CMF Phone 2 Pro及真無線耳機CMF Buds 2。兩款新品主打輕薄設計與高性價比，首購更附贈耳機及手機殼，主打型格加CP值超班之選。



CMF Phone 2 Pro

CMF Phone 2 Pro：極致輕薄搭載四鏡頭系統

CMF Phone 2 Pro以「最薄最輕」為賣點，機身厚度僅7.8毫米、重量185克，較上代薄5%，並採用鋁合金相機環及不鏽鋼螺絲設計，支援IP54防塵防水。新機提供黑、白、橙三色選擇，其中黑色為霧面金屬質感，白色背蓋採用砂岩紋理，橙色則具備亮面光澤，整體設計更顯高級。

拍攝效能方面，CMF Phone 2 Pro配備四鏡頭系統，包括5000萬像素主鏡頭（感光元件面積比上代增64%）、800萬像素超廣角鏡頭，以及支援20倍數碼變焦的長焦鏡頭。前置鏡頭則為1600萬像素，配合HDR技術提升自拍清晰度。

性能方面，新機搭載MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G處理器（4nm製程），8核心架構提升10%運算速度及5%圖形效能，搭配5000mAh大電池，續航力較上代多1小時，輕鬆應付兩日使用需求。6.77吋FHD+ AMOLED螢幕支援120Hz自適應刷新率及1000Hz觸控採樣率，峰值亮度達3000尼特，色彩顯示更鮮明流暢。

CMF Buds 2：48dB降噪+空間音效

同步登場的CMF Buds 2真無線耳機，主打Dirac Opteo專業調音及48dB混合主動降噪（ANC），有效隔絕環境噪音。耳機支援空間音效技術，提升音樂層次感，並提供深灰、淺綠、橙三色選擇，單次充電續航達6小時（搭配充電盒共30小時），適合日常通勤及運動使用。

CMF Buds 2 三款顏色都十分搶眼

首購優惠及售價

CMF Phone 2 Pro（8+256GB）將於5月8日開售，官方售價為$2,199元，首購附贈CMF Buds（價值$329）及手機殼（優惠至5月31日）。CMF Buds 2則於5月15日上市，售價$399元。