5類家電過時Out爆｜這煮食器快將被取代、沒電視機的家愈來愈多？｜隨著科技的不斷發展和生活方式的改變，曾經在家庭中扮演重要角色的家電產品，現在卻逐漸被邊緣化，甚至完全被淘汰。今天就為大家盤點5種已經或即將被淘汰的家電產品，各位家中還有這些「老古董」嗎？



1. 電視機

電視機曾經是家庭娛樂的中心，幾乎家家戶戶都有。但隨著互聯網的發展，智能手機、平板電腦、筆記本電腦等移動設備的普及，傳統電視機的地位被大大削弱。現在，年輕人更喜歡用手機、平板等設備觀看視頻，隨時隨地都可以追劇，不再局限於坐在電視機前。另外，有研究顯示，不少新建家庭甚至根本不設置電視區域，認為電視機只是佔位置的大型裝飾品。

這5種家電已Out爆過時｜1. 電視機

取而代之：選購可以自由在家中擺放的投影機，在需要大銀幕欣賞電影時才以投映幕甚至白牆去播放畫面，節省擺放電視空間，如配合藍牙喇叭播放聲效，震撼感更強。

選購可以自由在家中擺放的投影機，節省擺放電視空間

2. 有線吸塵機

外婆年代就用掃把、阿媽一代改用吸塵機，如今我們這代就連有線吸塵機都嫌「阻定」，甚至有報告顥示，早幾年成為「潮人電器」的無線吸塵機都開始out，有線設計限制移動範圍，頻繁更換插頭、清理塵盒麻煩又污糟。

這5種家電已Out爆過時｜2. 有線吸塵機

取而代之：有新一代無線吸塵機的充電座可自動吸走灰塵垃圾。此外亦愈來愈多人以掃地機械人、洗地機取代吸塵機。既會自動清潔，噪音也沒有吸塵機那麼大。

愈來愈多人以掃地機械人、洗地機取代吸塵機。

3. 微波爐

過去微波爐是懶人煮食神器，很多家庭都會用它來加熱食物或解凍。但隨著飲食習慣的改變，有更多功能且同樣快速的煮食電器出現，微波爐使用頻率已大為降低。

這5種家電已Out爆過時｜3. 微波爐

取而代之：氣炸鍋、蒸焗箱的崛起，加熱食物的方法變多，做法更美味、更健康。

氣炸鍋、蒸烤箱的崛起，加熱食物的方法變多。

4. 固網電話

Threads上有網民提及，如今見工填寫職位申請表，真的無法提供「住家電話」，智能手機的普及，固網電話的重要性已經大大降低，更多家庭已經是人手1部手提電話，已經沒有為住家申請一個固網電話了。

這5種家電已Out爆過時｜4. 固網電話

取而代之：當然是手提電話，不少人甚至連老家的電話號碼也想不起了。

手提電話已經普及至人手一部，不少人甚至連老家的電話號碼也想不起了。

5. 電飯煲

舊式香港家庭很多人會在用電飯煲煲飯期間，在「飯面」蒸餸以節省煮食燃料費，但如今只單一功能的電飯煲已沒人用，上IG睇短片，更多人會選用新型多功能電飯煲，甚麼肉類蔬菜全部洗淨掉進去，就可以做出各式特色飯燴類料理。

取而代之：新型多功能電飯煲不僅可以煮飯，還能燉湯、煮粥、燜肉，非常方便，已經發展出自己一套食譜。

新型多功能電飯煲不僅可以煮飯，還能燉湯、煮粥、燜肉，非常方便。

科技不斷進步，生活方式也不斷轉變，家電更迭自然不過，不知各位家中還有沒有這些「古董家電」？又或是有那款你仍然愛用？留言分享看法！

