iPhone新機漲價避談關稅怕觸怒白宮！Apple以這理由當加價擋箭牌

據國外媒體報道稱，蘋果打算對iPhone進行漲價，不過他們決口不會提這是關稅所致，就是「自發行為」。PS：大家愛買不買了....



知情人士還透露，蘋果將盡力避免把漲價歸咎於「特朗普關稅」的情況，而是試圖將這一變化與「新增功能和設計變更」相結合。

按照供應鏈的人士的說法，利潤最豐厚的Pro和Pro Max系列手機，仍由中國工廠負責大部分生產。

iPhone 17系列都會漲價（x）

iPhone 17系列，最終售價會如何？

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雖然印度已經具備生產Pro機型的能力，但當地基礎設施和技術水平，遠遠無法支撐中國能實現的大規模量產。

庫克（Tim Cook）本月初曾披露，特朗普關稅將使得本季度增加9億美元成本，後續還會有更多費用。他也透露，4至6月運往美國的大部分iPhone將產自印度。

供應鏈知情人士稱，蘋果不太可能僅靠壓縮供應商成本彌補關稅衝擊，這種情況促使蘋果開始考慮「次優選擇」——通過提高新款iPhone的售價來維持利潤率。

知情人士也表示，為了避免觸怒白宮，蘋果將尋找「關稅以外的理由」來解釋漲價行為。

上個月美國電商平台亞馬遜曾有意在訂單頁面向美國消費者展示「特朗普關稅」的影響，氣得特朗普直接打電話找貝索斯（Jeff Bezos）「討說法」。亞馬遜隨後宣佈該想法「從未獲批且不會實施」。

按照現在蘋果的定價策略來看，2W+買新iPhone（頂配版）絕不是夢。

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