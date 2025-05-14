手機NFC功能揭秘　從電子支付到電子證件　一碰傳檔案超方便

手機的NFC功能，在日常生活中最常見的就是刷門禁（拍卡入閘的門禁系統）和公交卡（如八達通）了，抬手一刷，輕鬆通行，方便又快捷。但現在這個的NFC功能已經有了很多讓人意想不到的 「騷操作」，能為生活帶來更多便利。今天，就來為大家一一揭秘。



介紹功能前，先來簡單介紹下NFC是什麼，它的全稱是「Near Field Communication」，中文譯名為「近場通信」，是一種短距離的無線通訊技術，有效傳輸距離不超過10釐米，手機通過內置的NFC線圈實現了對於NFC功能的支持。這是一種安全的近距離無線通訊技術。

1. 移動支付

支付寶付款也能透過NFC去運作（中關村在線提供）

可能已經不少用戶體驗過支付寶的碰一下支付，現在越來越多的支付軟件開始支持NFC付款，在支付過程中，手機內的NFC晶片充當了一個「電子錢包」的角色，它存儲了銀行卡訊息或支付賬戶的訊息，進行加密和認證，確保支付過程的安全。

2. 電子證件數字化管理

NFC可成為電子身份證（中關村在線提供）

部分地區已試點推行電子身份證、駕駛證等電子證件。用戶利用手機NFC功能可將重要證件訊息存儲於手機中。在身份登記或交警查驗駕駛證時，無需出示實體證件，通過手機NFC感應讀取，即可完成身份驗證。這種管理方式降低了證件丟失風險，極大提升了出行和辦事的便利性。

3. 智能傢俱高效控制

用NFC來控制智能家居（中關村在線提供）

藉助NFC標籤與智能家電的協同，用戶可以用手機能夠實現 「一鍵場景切換」 功能。例如，在卧室牀頭粘貼 NFC 標籤，手機觸碰後可聯動關閉燈光、拉上窗簾、啟動睡眠模式空調；在客廳設置的NFC標籤，觸碰後能自動開啟電視、切換頻道並啟動空氣淨化器。對於智能家居用戶而言，這種控制方式無需頻繁切換多個APP，簡化了複雜的場景設置流程。

4. 設備間高速文件傳輸

NFC可作手機間的檔案快速傳輸（中關村在線提供）

現在有很多手機系統都開始支持NFC傳輸文件，如ColorOS的一碰互傳功能，兩款設備均需升級為ColorOS 15.0或以上版本，iPhone安裝O+互聯應用也可以跟OPPO手機互傳，確保雙方設備都已開啟藍牙、WLAN、NFC和一碰互聯功能，選擇文件後，靠近另一手機的NFC感應區域就快速分享。

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