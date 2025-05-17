手機長時間不關機會令壽命縮短？附查時長方法及4招實用保養技巧

不知道從什麼時候開始，手機成了我們身體的 "延伸器官"，吃飯、睡覺、走路都離不開它。你有沒有認真想過，自己上次主動關手機是什麼時候？



相信很多人都和我一樣，掰着手指頭數了半天也想不起來。在智能手機普及的今天，可拆卸電池早已成為歷史，快充技術和大容量電池讓手機續航能力大幅提升，曾經每天一充的日子一去不復返，手機自動關機的情況也越來越少見。

有一天我突然好奇，自己的手機到底連續運行了多長時間呢？帶着這個疑問，我摸索出了查看手機運行時間的方法。如果你用的是Android手機，可以打開設置頁面，在頂部的搜索欄裏輸入「累計」，很快就能找到「開機累計時長」 的選項，點進去就能看到精準的時間顯示。我自己的手機顯示已經運行了 138 個小時，算下來差不多有五天半的時間。

當然，不同品牌的手機查看路徑可能略有不同，有的需要在「關於本機」 或者 「狀態訊息」裏查找，但總體步驟都差不多。看到這個結果的時候，我其實挺驚訝的，原本以為會更久，後來想想可能是上周系統更新，或者半夜電量耗盡自動關機了，才讓運行時間沒有想象中那麼長。

每部手機的查看方法可能略有不同（中關村在線提供）

說到這裏，可能有人會擔心，手機長時間不關機會不會影響使用壽命呢？老一輩人總說電器不能一直開着，容易燒壞，這種觀念在手機上是否適用呢？

其實大可不必擔心，手機作為現代通訊工具，設計之初就考慮到了長時間使用的需求。廠商在研發時會對硬件進行嚴格測試，確保它們能夠適應長時間待機的環境，而且現在的手機都有一系列優化技術，來保證設備的穩定運行。

不過，偶爾重啟一下手機還是有好處的。特別是對那些使用時間較長的老手機來說，重啟就像是給系統來了一次「刷新」，能讓手機運行得更流暢一些。

既然提到了手機保養，那就順便和大家聊聊日常使用中的一些小技巧。這些技巧不用刻意去遵循，但了解一下總是好的。

偶爾重啟一下手機還是有好處的

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1、充電不要等到沒電了再充，晚上玩手機如果睡着了，電量耗盡關機，理論上是會降低電池內鋰離子活性的，最好在睡覺之前就充好。

2、如果平時不怎麼玩遊戲，就帶上手機殼，打遊戲時感覺機身發燙再摘掉，或者套個散熱器，儘量避免手機長時間處於高溫狀態。

偶然重啟一下手機

3、手機自帶的系統清理隔幾周就用一次，清理下緩存，卸載一些不常用的APP，有助於保證手機運行流暢。

4、少在廁所等潮濕環境用手機，雖然現在很多旗艦都有IP64、IP68，但它們僅針對短時間潑濺，手機上的接口很難阻止水蒸氣進入。

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