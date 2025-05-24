邊充電邊玩手機傷電池？網紅花2000小時實測給出這答案：無大影響

「邊充電邊玩手機，會傷電池？」中國網紅「何同學」週五（16日）在YouTube上傳影片，實際進行2000個小時的連續測試後，得到結論是，這對電池的傷害微乎其微。



何同學針對幾個民間說法，包括玩手機時充電不好、溫度對充電有無影響、無線充電是否更傷電池，以及手機顯示的電池健康度是否為真等，來進行測試。

玩遊戲時邊充電「很傷電池」？他實測2000小時答案曝光。（bilibili＠老師好我叫何同學）

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何同學團隊首先設計兩組充、放電環境，標準組為電量降到5％開始充電，充滿100％斷電，再由應用程式放電，對照組則模擬邊玩邊充電情境。在團隊2000個小時測試後，標準組達750次充電循環，電池容量下降9％；對照組僅完成380次循環，電池容量降3.5％。

何同學指出，兩組在達到同樣循環次數，電池容量衰減幾乎相同，可知電池壽命與充電循環次數相關，無關邊充邊玩。

另實驗過程間，標準組充電時手機溫度約33度、對照組約37度；團隊另將手機放進35度及0度的環境對照。但0度的那組一台手機有出現驟降45％不尋常情況，實驗數據無效。

邊充電邊玩手機傷電池？（AI生成圖）

何同學說，整體而言在官方建議0度至35度範圍環境使用，是不用擔心會影響電池，也不建議邊充邊玩，燙燙的體驗也不好。

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常有「體感」手機顯示1％和100％這兩格電特別耐用，經測試並非體感，那兩格確實能用比較久。但最後那1％還是建議趕快去充電，手機隨時一黑，實在難受。

關於無線充電是否比有線傷？經測試的結論是，無線跟有線是一樣的；想充就充、想拿就拿，反而是讓電池更耐用。另測，手機顯示的電池健康度確實能反映電池衰減，但並不準確，因為它是系統綜合充電循環次數、電流電壓等數據推算，基本上還是能夠供使用者判斷的數字。

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