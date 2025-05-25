手機電池不喜歡100%滿電？CCTV提醒整夜充電有損耗與起火隱患
撰文：快科技
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在日常生活中，不少人都有讓手機整夜插著充電線的習慣，然而，CCTV明確表示不建議如此操作。
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CCTV給出了兩點頗具說服力的理由：
首先，電池一直保持滿電狀態，會加快電池容量的損失速度。
其次，一旦充電器的保護裝置失效，或電池本身存在質量缺陷，又沒有被及時發現，就可能造成起火甚至爆炸。
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CCTV表示，任何電池過度充電都可能發生爆炸。
不過，通常情況下，合格的充電器都配備了防止過度充電的安全保護電路。當電池充滿電後，保護功能便會啟動，要麼自動停止充電，要麼轉為「涓流充電」，這種設計在很大程度上降低了爆炸風險。
但必須明確的是，沒有任何裝置是萬無一失的，為了最大程度地保障安全，最好還是不要養成手機整夜充電的習慣。
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