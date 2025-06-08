揭秘電視選購術語　LCD、OLED、QLED是什麼？理想家庭影院這樣選

在如今的電視市場，各種技術名詞層出不窮，彷彿給消費者築起了一道高牆。什麼「量子點」「OLED」「MEMC」「HDR」……這些名詞聽起來高深莫測，讓不少人在選購電視時一頭霧水。今天，我們就來用通俗易懂的話，把這些電視評測和選購中的專有名詞「翻譯」一遍，讓你輕鬆選到心儀的電視。



大家都想買一部合適自己的電視機。（unsplash@kevin-woblick）

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屏幕顯示技術：

LCD（液晶顯示）

LCD電視是最常見的電視類型。簡單來說，它就像是一塊夾心餅乾。中間是一層液晶，兩邊是兩塊玻璃板。液晶本身是不發光的，需要依靠背光源來照亮屏幕。背光源就像是一盞燈，把光打在液晶上，液晶通過控制光線的通過量來顯示不同的顏色和圖像。LCD電視的優點是價格相對親民，技術成熟，適合大多數家庭使用。不過，它的缺點也很明顯。由於背光源的存在，屏幕的厚度會比較厚，而且在顯示黑色時，可能會出現一些漏光的情況，影響畫質。

OLED（有機發光二極管）

OLED電視可以說是電視界的「貴族」。它的原理和LCD完全不同。OLED屏幕是由一層層的有機材料組成的，每個有機材料的小顆粒都可以自己發光。這就意味着，OLED屏幕不需要背光源，每個像素點都可以獨立控制發光和熄滅。這就帶來了很多優點。首先，OLED屏幕可以做得非常薄，就像一張紙一樣，看起來非常時尚。其次，它的對比度非常高，因為黑色部分可以完全不發光，所以黑色看起來非常純正，畫面的層次感很強。而且，OLED屏幕的響應速度非常快，可以有效減少畫面的拖影現象。不過，OLED電視也有缺點。它的價格比較貴，而且由於有機材料的特性，可能會出現燒屏的問題，也就是說，如果長時間顯示同一個畫面，屏幕上可能會留下殘影。

（中關村在線提供）

量子點電視（QLED）

量子點電視聽起來很神秘，其實它的原理是在LCD的基礎上進行了一次「升級」。量子點是一種納米級別的小顆粒，它可以吸收特定波長的光，然後發出不同顏色的光。在量子點電視中，背光源發出的光先經過一層量子點膜，量子點膜會把光轉換成更純淨的紅、綠、藍三原色光，然後再通過液晶顯示圖像。這就使得量子點電視的色彩表現比普通LCD電視更好，顏色更加鮮豔、準確。而且，量子點電視在亮度方面也有優勢，可以讓畫面更加明亮。不過，它本質上還是LCD電視，所以也會存在背光源帶來的厚度和漏光等問題。

畫質表現：

色域

色域聽起來很專業，其實它就是用來衡量電視能顯示多少種顏色的指標。簡單來說，色域範圍越大，電視能顯示的顏色就越豐富。比如，一個色域範圍小的電視，可能只能顯示紅色、綠色和藍色這三種基本顏色，而色域範圍大的電視，可以顯示從淺紅到深紅、從淺綠到深綠等各種細微的顏色變化。常見的色域標準有sRGB和DCI-P3。sRGB是比較基礎的色域標準，大多數普通電視都能達到；而DCI-P3是更高級的色域標準，通常用於電影製作和高端電視，能顯示出更鮮豔、更豐富的色彩。如果喜歡看電影或者玩遊戲，色域範圍大的電視會帶來更好的視覺體驗。

色域是用來衡量電視能顯示多少種顏色的指標。（中關村在線提供）

色準

色準就是電視顯示的顏色是否準確。比如，一張圖片上本來是鮮紅色的蘋果，如果電視的色準不好，可能會顯示成偏橙色或者偏紫色的蘋果。色準的衡量標準是ΔE值（讀作「德爾塔E」, Delta E），ΔE值越小，說明顏色越準確。一般來說，ΔE值小於2就可以認為是色準比較高的電視，適合對色彩有較高要求的用戶，比如設計師或者電影愛好者。

亮度

亮度是指電視屏幕的發光強度，單位是尼特（nit）。亮度越高，電視屏幕就越亮。在明亮的環境下，比如白天開着窗簾看電視，亮度高的電視畫面會更清晰，不容易被環境光影響。一般來說，普通電視的亮度在300-500尼特左右，而一些高端電視或者專門用於戶外的電視，亮度可以達到1000尼特甚至更高。不過，亮度也不是越高越好，如果亮度太高，在黑暗環境下看電視可能會刺眼，對眼睛不好。

背光分區

背光分區是針對LCD電視的一種技術。我們知道，LCD電視需要背光源來照亮屏幕。背光分區就是把背光源分成很多個小區域，每個區域可以獨立控制亮度。比如，當電視上有一個黑色的夜空和一個明亮的星星的畫面時，沒有背光分區的電視可能整個屏幕的背光都亮着，導致黑色部分看起來不夠黑。而有背光分區的電視，可以讓黑色部分對應的背光區域關閉，只點亮星星部分的背光，這樣黑色就更黑，星星更亮，畫面的對比度更高。背光分區的數量越多，畫面的明暗過渡就越自然，畫質就越好。不過，背光分區技術也會增加電視的成本和複雜度。

背光分區是針對LCD電視的一種技術。（中關村在線提供）

刷新率

刷新率是指電視屏幕每秒鐘刷新畫面的次數，單位是赫茲（Hz）。刷新率越高，畫面就越流暢。比如，看體育比賽或者玩遊戲時，高刷新率的電視可以減少畫面的卡頓和拖影。普通電視的刷新率一般是60Hz，而一些高端電視或者遊戲電視的刷新率可以達到120Hz或者更高。120Hz的刷新率意味着每秒鐘屏幕可以刷新120次畫面，比60Hz的電視在顯示快速運動的畫面時更加流暢。不過，需要注意的是，只有當內容源（比如視頻、遊戲）也支持高刷新率時，高刷新率電視的優勢才能發揮出來。比如，普通的電視節目一般是30幀/秒或者60幀/秒，即使電視支持120Hz刷新率，也很難體現出高刷新率的優勢。

響應時間

響應時間是指電視屏幕從一個畫面切換到另一個畫面所需要的時間，單位是毫秒（ms）。響應時間越短，畫面切換就越快，拖影就越少。比如，在玩遊戲或者看快速運動的畫面時，響應時間長的電視可能會出現畫面模糊或者重影的情況。一般來說，LCD電視的響應時間在5-10毫秒左右，而OLED電視的響應時間可以達到1毫秒甚至更低。響應時間對於遊戲玩家來說非常重要，因為遊戲畫面的切換速度很快，響應時間短的電視可以提供更流暢的遊戲體驗。

畫質提升技術：

MEMC（運動補償技術）

MEMC技術是為了解決畫面拖影問題而誕生的。想象一下，你在看一場激烈的足球比賽，球員在快速奔跑時，畫面可能會出現模糊或者拖影的情況。這是因為電視的刷新率跟不上畫面的快速變化。MEMC技術就像是一個「插畫師」，它會通過算法計算出畫面中物體的運動軌跡，在兩幀畫面之間插入新的畫面，讓畫面的運動更加流暢。就好比原本畫面是「球員在A點」和「球員在C點」，MEMC技術會在中間插入「球員在B點」的畫面，這樣看起來球員的運動就更加連貫了。不過，MEMC技術也不是萬能的。如果算法不夠精確，可能會出現一些插幀錯誤，導致畫面出現奇怪的閃爍或者變形。

HDR（高動態範圍）

HDR技術是讓畫面的明暗對比更加鮮明。在普通的電視畫面中，亮部和暗部的細節可能會丟失。比如在看一部電影，有一個場景是夜晚的城市，天空中有明亮的路燈，而地面有一些陰影。普通電視可能會把路燈的亮部顯示得過曝，一片白，而陰影部分又看不清細節。HDR技術就像是給畫面加了一個「調光師」，它可以讓亮部更亮，同時保留亮部的細節，讓暗部更暗，同時也能看清暗部的細節。就好比把一個灰度範圍很窄的圖片，拉伸成一個灰度範圍很寬的圖片，讓畫面的層次更加豐富。不過，HDR技術也需要硬件支持。只有支持HDR解碼的電視，才能真正發揮HDR內容的優勢。而且，不同的HDR標準（比如HDR10、DolbyVision等）對電視的要求也不一樣，消費者在選購時需要注意電視支持的HDR格式。

HDR技術是讓畫面的明暗對比更加鮮明。（中關村在線提供）

音響技術：

杜比全景聲（DolbyAtmos）

杜比全景聲是一種環繞聲技術。傳統的環繞聲可能只是在電視周圍佈置幾個揚聲器，讓聲音從不同的方向傳來。而杜比全景聲就像是給聲音加上了「翅膀」，它可以讓聲音在三維空間中自由飛行。比如在看一部科幻電影，飛船從頭頂飛過的時候，你可以清晰地聽到聲音從頭頂上方傳來，而不是僅僅從前面或者側面。這是因為杜比全景聲技術可以讓聲音在垂直方向上也有定位，通過特殊的算法和揚聲器佈局，營造出更加逼真的三維聲場。不過，要體驗杜比全景聲，不僅電視需要支持，還需要有支持該技術的音響設備和內容源。

DTS（數字影院系統）

DTS也是一種環繞聲技術，它和杜比全景聲有些類似，但又有自己的特點。DTS更注重聲音的清晰度和細節表現。它通過特殊的編碼和解碼技術，可以更好地還原聲音的原始狀態，讓聲音更加真實、自然。比如在聽一首交響樂，DTS技術可以讓每種樂器的聲音都更加清晰，層次分明。而且，DTS技術也在不斷發展，比如DTS:X，它也支持三維聲場的營造，和杜比全景聲在功能上有一定的重疊，但在實現方式和聲音表現上又各有千秋。消費者可以根據自己的喜好和預算來選擇支持哪種音頻技術的電視。

總結

選購電視時，這些專有名詞雖然聽起來很複雜，但其實它們都和我們的觀看體驗息息相關。屏幕顯示技術決定了電視的基本畫質，畫質提升技術可以讓畫面更完美，音響技術讓聲音更動聽，智能系統讓操作更便捷，接口類型決定了電視的擴展性，而色彩表現、亮度、背光分區、刷新率和響應時間則是衡量電視畫質和性能的關鍵指標。消費者在選購電視時，可以根據自己的需求和預算，綜合考慮這些因素，選擇最適合自己的電視。

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