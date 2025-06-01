冷氣機常遇上的10大問題　出風量小？有異味？一文看清應對方法

在炎炎夏日，空調成為了我們生活中不可或缺的「救命神器」。然而，當空調出現各種問題時，往往會讓我們感到無比煩躁。下面就為大家盤點夏季空調常見的十大問題，看看你都遇到過幾個。



空調早已成為日常生活中不可或缺的「救命神器」。（中關材在線提供）

齊來看看使用冷氣時的10個常遇問題。翻看內文找答案

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問題一：空調不製冷

空調不製冷是夏季最常見的問題之一，導致這一問題的原因有很多。一方面，可能是空調自身過熱保護引起的外機停止工作。另一方面，室外冷凝器灰塵太多也是一個重要原因。

針對這些問題，可以採取相應的解決辦法，為空調加裝遮陽棚，避免直曬，有助於降低室外機的工作溫度。定期清理室外冷凝器上的灰塵，保持其良好的散熱性能。對於老式空調，若確定是氟利昂缺失，只需加氟利昂就可繼續使用。

問題二：空調出風量小

空調出風量小會嚴重影響製冷效果，這通常是由於空氣過濾網阻塞導致的，空調濾網髒了，會影響空氣的流通，從而導致製冷過慢，長時間未使用的空調，空調濾網會積累不少微塵和細菌，不僅影響出風量，還會降低製冷效果。

出風量細，令人受不了！（中關材在線提供）

解決這個問題的方法很簡單，定期清理過濾網即可，具體步驟如下：首先給空調斷電，打開空調外蓋，將濾網從空調中抽離出來，並進行清洗；然後使用空調清洗劑，從上至下均勻地噴到散熱片上，經過15 - 30分鐘，空調清洗劑會從泡沫狀融化為液體，而在泡沫融化的過程中，散熱片上的灰塵也會被溶解，順着泡沫液體流入到水槽內。最終在空調開機開啟冷風后，隨着排水管排出。清潔完成後靜置空調15 - 30分鐘，通電，開啟冷風檔吹30分鐘，此時你會發現空調風速變大，氣味也清新了。

問題三：空調有異味

空調使用久了，可能會出現異味，這主要是因為空調太久沒清洗，室內機內部發黴產生異味，空調濾網的孔徑較大，會有不少灰塵附着在空調室內機的蒸發器上，為黴菌的滋生提供了溫牀。

冷氣機吹出來的風有異味，可能是機內發黴。（中關材在線提供）

要解決空調異味問題，就需要定期清洗空調，除了上述清洗濾網和散熱片的方法外，還可以對室內機外殼的內部進行清潔。同時，在日常使用中，關閉空調後，適當開啟外循環，用車廂外的熱空氣吹乾管路中殘留的冷凝水，也能在一定程度上避免異味的產生。

問題四：空調漏水

室內機漏水的原因可能有多種，如排水管堵死、脱落或破損，導致冷凝水無法正常排出；搬運及碰撞後造成接水盤移位，影響冷凝水的收集；此外，當室內空氣濕度大時，室內機出風框、擺風葉片上或連接管表面有一層水珠，這是正常現象。

室內機漏水的原因可能有多種，如排水管堵死、脱落或破損，導致冷凝水無法正常排出。（中關材在線提供）

針對不同的漏水原因，我們可以採取相應的解決措施。對於排水管問題，需要清潔或疏通排水管道，確保冷凝水正常排放，如果是接水盤移位，需要重新調整接水盤的位置。

問題五：空調頻繁啟停

空調頻繁啟停不僅會影響製冷效果，還會增加耗電量，造成這一問題的原因可能是電壓偏低，導致壓機啟動頻繁；也可能是設定溫度偏高，使得空調在達到設定溫度後很快停止工作，然後又因室內溫度回升而再次啟動。此外，定頻空調在設定的溫度的某個鄰域內，會啟動或關閉壓縮機，這也是導致其頻繁啟停的原因之一。

為了避免空調頻繁啟停，我們可以採取以下措施，檢查電源電壓，確保電路容量足夠，避免同時使用其他高功率電器，必要時可以使用穩壓器或UPS來保護電力供應，防止跳閘；合理設置空調的設定溫度，一般來說，夏季使用空調，溫度設置在25℃ - 27℃之間人體感覺比較好，且室內外溫差不宜太大，最好控制在10℃以內。對於定頻空調，如果對製冷效果要求較高，可以考慮更換為變頻空調，因為變頻空調在達到設定溫度時，不關閉壓縮機，而是以低轉速繼續運行，更加省電。

室內外溫差不宜太大，最好控制在10℃以內（中關材在線提供）

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問題六：空調遙控器失靈

導致遙控器失靈的原因可能有遙控器電池電量不足、遙控器與空調配對不正確、遙控器出現故障等。如果遙控器電量不足，發射的信號會較弱，空調可能無法接收到信號；遙控器與空調配對不正確，或者遙控器受到電磁干擾，也會導致空調無法接收到正確的指令；遙控器按鍵存在粘連的現象，同樣會引起誤操作。

當遇到遙控器失靈的情況時，我們可以先檢查遙控器電池，如果電量不足，及時更換新電池，確保遙控器與空調配對正確，避免信號干擾。如果遙控器出現故障，比如按鍵粘連，可以嘗試將接觸片調整一下，若仍無法解決問題，可能需要報修或更換遙控器。

問題七：空調運行時發出異常噪音

噪音的產生可能有多種原因，如室內電機供電故障，導致關機後室內電機仍緩慢連續運行，室內電機發熱使塑料的電機架遇熱變形，塑封電機位置偏移，從而發出難聽的噪音；空調運行時，由於溫度變化，各零件會產生熱脹冷縮現象，從而發出一些輕微的聲響；製冷劑在管道內急速汽化液化，也會產生水流聲。

空調運行時發出異常噪音（中關材在線提供）

對於不同的噪音原因，我們需要採取不同的解決辦法。如果是室內電機供電故障，需要換主控板，對於熱脹冷縮產生的輕微聲響，這是正常現象，一般無需處理。如果是製冷劑流動產生的聲響，也屬於正常情況。但如果噪音過大，影響了正常使用，建議聯繫專業的空調維修人員進行檢查和維修。

問題八：空調製熱效果不好

雖然夏季主要使用空調的製冷功能，但在一些氣溫較低的地區或季節交替時，空調的制熱效果也會受到關注。空調製熱效果不好的原因可能有室外溫度過低，空調的制熱能力會受到影響；空調濾網堵塞，影響空氣流通，降低制熱效率；空調安裝位置不佳，如出風口被遮擋，會導致室內溫度不均勻或制熱效果差。

為了提高空調的制熱效果，我們可以採取以下措施。在室外溫度過低時，可以使用輔助加熱設備，定期清潔空調濾網，保持空氣流通順暢，檢查空調的安裝位置，確保出風口沒有被遮擋，必要時可以重新調整空調的安裝位置和角度。

空調製熱效果不好（中關材在線提供）

問題九：空調外機不工作

可能的原因有電源問題，如電源線沒有電、電源插頭未插緊或接觸不良等；壓縮機故障，壓縮機是空調的核心部件，如果出現故障，外機將無法正常工作；設備安裝不當，如安裝位置不合適、角度不正確等，也會影響外機的正常運行。

當發現空調外機不工作時，我們首先要檢查電源線是否有電，確保電源插頭插緊並接觸良好。如果電源正常，可能需要聯繫專業的空調維修人員來檢查壓縮機是否出現故障。同時，檢查空調的安裝位置和角度，必要時重新調整，以確保外機能夠正常運行。

問題十：空調顯示故障代碼

不同的故障代碼代表不同的故障類型，需要專業的維修人員根據故障代碼進行診斷和修復。當空調顯示故障代碼時，我們不要自行拆卸空調，以免造成更嚴重的損壞。

正確的做法是及時聯繫專業的空調維修人員，向他們提供空調的型號和顯示的故障代碼，以便他們能夠準確地判斷故障原因，並採取相應的維修措施。

夏季空調出現的這些問題，雖然會給我們帶來一些困擾，但只要我們了解其原因，並採取正確的解決辦法，就能讓空調重新恢復正常運行，為我們帶來清涼舒適的夏日生活。同時，定期對空調進行維護和保養，也能有效減少這些問題的發生，延長空調的使用壽命。

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