車內尿袋竟成隱形炸彈　1特定情況下威脅車輛安全　車主要警惕

炎炎夏日，汽車停在室外暴曬，車內溫度輕鬆突破65℃大關，這樣的高溫環境下，一個小小的尿袋（充電寶）竟可能成為「隱形炸彈」。



近日，浙江杭州富陽就發生了一起因車內尿袋引發的車輛起火事件，再次為車主們敲響了安全警鐘。

尿袋竟可能成為「隱形炸彈」。（AI生成圖）

5月14日下午，杭州富陽交警接到群眾報警，稱某停車場內有車輛冒煙自燃。交警迅速趕到現場，只見一輛小車濃煙滾滾，還伴有零星火花，情況萬分危急。

交警立即疏散人群，控制現場，同時消防部門也迅速介入，展開滅火行動。由於車主聯繫不上，消防員果斷使用逃生錘破窗，及時撲滅了明火。

經調查，起火原因正是車內的尿袋。當日氣溫高，車輛長時間暴曬，車內溫度急劇上升，尿袋在高溫下發生了「熱失控」，最終引發了火災。此次事故導致車輛儀表盤、線束及部分內飾被燒燬，預估損失超萬元。

車輛長時間暴曬，尿袋在高溫下發生了「熱失控」。（快科技提供）

無獨有偶，北京大興區也發生了類似事件。5月15日中午，一輛私家車前擋風玻璃處突然冒煙，幸好被路過的好心人及時用滅火器撲滅。

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經調查，起火原因同樣是車主遺留在車內的尿袋在高溫下「熱失控」。

在此提醒廣大車主：夏季高溫，切勿將尿袋等易燃易爆物品留在車內，以免引發火災，造成不可挽回的損失。



切勿將尿袋等易燃易爆物品留在車內，以免引發火災（快科技提供）

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