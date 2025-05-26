夏日開冷氣 6招省電秘訣大公開 風量調大與電風扇搭配更節能
撰文：中天新聞網
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隨著天氣逐漸炎熱，不少人開始頻繁使用冷氣降溫，台電建議設定在26至28度，並搭配電風扇或循環扇，但不少人反映這樣的溫度設定仍感覺悶熱。事實上，富士通官網指出，溫度調降前先調將「風量」調大更省電。
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富士通官網分享，可活用遙控器各種設定模式來節電。
第一，使用冷氣時，請設定合適的溫度。根據工業技術研究院指出，調高1℃約可節電6%；
第二，透過設定溫度來減少空調的開/關次數，因為空調在剛開始運轉時，是最耗電的時候，所以為了節電，避免反覆開/關機；
第三，長時間外出時，設定定時開/關機；短時間外出時，使用智慧眼功能，使空調只在有需要的時間裡運轉。
第四，風量「自動」模式是最佳的使用方式，瞬間讓室溫下降，使室內溫度快速達到所設定的溫度；
第五，冷房時風向設定「水平」吹送；
第六，冷氣運轉時感覺太熱，可先將風量調大！體感溫度先下降後，就會比較涼爽。比起調降溫度，將風量調大的方式會比較省電且節能。同步搭配電風扇使用，一樣有降低體感溫度的效果。
此外，富士通官網也提供日常節電方式，包含每兩週1次清潔過濾網、室外機周圍保持淨空、清除室外機周圍的花草、枯枝、落葉。最後也提醒，防止熱氣進入、減少門窗的開關頻率、屋內比室外還要悶熱時開窗換氣、保持室內空氣的循環、避免室外機直接照射陽光等也是省電小撇步。
延伸閲讀：循環扇也要佔在風水位置？一個動作讓冷氣效能提升又省電：守財位（點擊連結看全文）
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