BLACKPINK高雄演唱會2025｜6.12 公售搶票連結＋攻略｜座位表

BLACKPINK高雄演唱會2025｜拓元Tixcraft 6.12公開售票攻略｜連結＋座位表｜萬眾期待韓國少女天團BLACKPINK即將巡迴演出，不少fans相當興奮！當中10月便會到台灣高雄市舉行2場演唱會。究竟如何購票？公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



國際女子天團 BLACKPINK 今日正式宣佈備受期待的世界巡迴演唱會 < DEADLINE > 亞洲站將於今年10月展開。亞洲場次率先於10月18日（星期六）由高雄國家體育場揭開序幕，隨後將前往曼谷、雅加達、馬尼拉及新加坡舉行多場演出。而台灣高雄場將於6月12日於拓元Tixcraft正式公售，粉絲們當然要搶購吧。

究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

BLACKPINK 高雄演唱會2025 購票資訊及連結

BLACKPINK高雄演唱會2025｜6.12 拓元Tixcraft公開發售門票

開賣時間：2025年6月12日早上11時

開賣連結：Tixcraft拓元購票連結

BLACKPINK 高雄演唱會2025 購票資訊及連結

BLACKPINK高雄演唱會2025 座位表

拓元售票系統｜搶票攻略

1. 先盡快上官方網完成註冊+手機驗證

搶票前要注意，一定要完成會員註冊和證件號碼+手機驗證兩個步驟。另外，拓元系統可以選擇 Facebook 和 Google 進行快速註冊登入，登入後都需要綁定「證件號碼+手機號碼（香港號碼都可）。建議至少早一天前註冊完畢，也避免驗證出問題或系統在開賣前出事。

2. 準備付款方式

今次五月天演唱會拓元系統提供2種付款方式，包括信用卡付款及ATM虛擬帳號付款。若選擇信用卡，一定要注意付款時間限制，通常是 10 分鐘為限，也建議提前注意信用卡餘額是否足夠，避免因為交易失敗，而被取消訂單。

3. 搶票注意重點

搶票的時候，看準時間刷新頁面，中午 11 點準時搶票，但你在 10:59 就刷新頁面，有可能會顯示「距離售票時間少於 1 秒」，這時候就需要刷新畫面才能點選張數，開始搶票，所以不能太過心急。選擇位置、張數以及驟證碼時後，立刻剔選條款後便點按確認張數，開始搶票。搶票時最絕望是點選下一步後，開始無限轉圈圈等待，大家看到開始轉圈圈，絕對不要重整畫面！好運的便會成功搶購，之後就在10分鐘內點下一步確定，然後在15分鐘內輸入信用卡資料，成功付款後，交易狀態便會改為「訂單成立」。最後，成功購票後，就在開show前便收到取票序號及號碼，成功取票。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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