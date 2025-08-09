Insta360 X5全景運動相機實測｜早前DJI Osmo 360推出，360相機頓時熱鬧起來，其實除了DJI外，早前記者亦都實試了Insta360 X5，連續數週深度體驗這旗艦產品。從日本大阪萬博會的城市脈動，到國內的崎嶇越野旅程，X5始終如影隨形，不僅重新定義了我對全景攝影的理解，更以其卓越性能，展現了「晝夜隨行，視界由你」的非凡魅力。



實試360影片 👉 https://youtube.com/shorts/LSqozz9aJr8

Insta360 X5全景運動相機實測｜

夜戰光影細節盡顯

X5最令人驚豔的，莫過於其在不同光線條件下的影像表現力。大阪萬博的夜景燈光璀璨，傳統攝影器材往往難以兼顧高光與暗部細節，並容易產生噪點。然而，Insta360 X5搭載雙1/1.28吋超大感光元件，感光面積較上一代提升了144%，再配合三重AI晶片和專業級影像處理器，整體運算能力提升高達140% 。這在實測中帶來了顯著差異：無論是萬博會場內絢爛的燈光裝置，抑或越野旅程中傍晚森林的微光，X5的PureVideo夜拍專用模式啟動後，AI降噪演算法讓畫面清晰且無噪點，徹底解決了以往全景相機「夜拍即廢」的痛點 。

Insta360 X5 360試拍

Insta360 X5 360 晚間試拍

此外，5.7K 60fps運動HDR模式在日間越野挑戰中大放異彩。穿越光影交錯的山徑，即便面對強光或逆光場景，X5依然能保留豐富的細節，沒有出現過曝或死黑的情況，畫面流暢而富有張力，真正實現了「一鏡到底」的極致體驗 。8K 360度全景影片的記錄能力，即便在後製重新構圖時，依然能提供充裕的解像度，確保最終輸出的平面影片細節不失，這對於追求高品質內容的創作者而言，無疑是一大福音。

Insta360 X5 360野外試拍

先拍攝後取景與革新InstaFrame模式

「先拍攝，後取景」一直是Insta360的核心優勢，X5完美繼承並發揚光大。在萬博會人潮熙攘的會場，無需擔心構圖是否完美，只需專注捕捉當下，後期再自由選擇角度，配合隱形自拍杆，輕鬆實現第三人稱視角，創作出獨一無二的沉浸式全景影像 。這種拍攝方式極大地降低了全景攝影的上手門檻，讓每一次按快門都充滿自信。

更令人興奮的是，X5全新首創的InstaFrame模式，真正實現了平面與全景的同步拍攝。這意味著在拍攝過程中，我可以直接選擇希望輸出的智慧平面影片角度，即時分享成片，而系統同時保留了8K 360°全景原始檔，方便日後進行更精細的後期構圖 。在越野騎行中，InstaFrame模式讓我無需在傳統運動相機與全景相機之間切換，一次拍攝即可同時獲得第一人稱的4K60fps單鏡頭超廣角MaxView 170°震撼畫面，以及可供無限後期發揮的全景素材 。這種「一次拍攝，全景平面同時擁有」的便利性，極大地提升了創作效率與靈活性。

機身非常硬淨，掉在石屎地多次都沒有問題

可換鏡頭設計與極致防護

作為經常涉足戶外與極限運動的攝影師，鏡頭的保護始終是不少人的首要考量。Insta360 X5在結構設計上實現了革命性突破，成為全球首款採用可更換鏡頭設計的全景相機 。鏡頭表面覆蓋超硬鑽石薄膜，抗摔性能較上一代提升100% 。越野旅行中，儘管不慎發生過輕微磕碰，但由於其可自行更換的設計，無需擔心鏡頭刮花或損壞後只能送修的困擾，隨時隨地都能替換，確保創作過程中的零後顧之憂 。

此外，X5強悍的IP68防水防塵設計，裸機即可支援15公尺防水 。這使得在大阪萬博偶遇雨天，或者在越野旅程中穿越溪流時，都能安心使用，無需額外防水殼。對於潛水愛好者而言，搭配專用潛水殼更可提升至60公尺深潛拍攝，且水下拼接效果無縫完美，真正為極限環境而生 。

操作便捷續航無憂

X5不僅性能強悍，操作體驗亦極為人性化。全新的「一扭快拍」功能，只需通過來回旋轉自拍杆兩次，即可輕鬆啟動或停止錄影，在捕捉稍縱即逝的萬博瞬間或越野風景時，不再手忙腳亂 。配合語音控制、手勢控制或無線遙控器，無論何種拍攝場景，都能靈活操作，真正實現了「開拍從未如此簡單」的承諾 。

續航能力是戶外拍攝的關鍵。X5採用全新強化的電池設計，提供長達185分鐘的超長續航時間 。於萬博會場或越野過程中，即便長時間拍攝也無需頻繁更換電池，真正實現了「一路暢拍」 。更值得一提的是，X5支持快速充電技術，僅需20分鐘即可充至80%電量，確保關鍵時刻電力不失 。

音頻方面，X5的全新防風收音位設計讓人印象深刻。在越野騎行的高速行進中，以往的相機錄製的聲音常會被風噪嚴重干擾。X5背面新增的收音位有效提升了收音清晰度，大幅減少風噪影響，使得戶外或高速運動場景中的聲音更加真實，為影像增添了強烈的臨場感與細節，讓影片不再是單純的畫面紀錄，更是聲音的重現 。

FlowState防震與AI剪輯生態

Insta360比其他品牌更強的地方，便是FlowState防震科技。無論是在萬博會場邊走邊拍的晃動，還是越野騎行中劇烈的震動，X5都能保持畫面如絲般流暢。配合360°水平校正，即使在極端運動場景下，地平線也能始終保持穩定不歪斜。

Insta360 App的AI剪片非常實用

而且它的軟件亦都是比其他方便易用實用得多，利用Insta360 App，用家只需一鍵即可完成去背，AI快速識別主體並移除背景，大幅提升剪輯效率。Insta360+雲端服務支持自動備份和即時分享，即便沒有全景相機或Insta360 App，也能輕鬆觀看，解決了全景影片檔案過大、不便於存儲及分享的痛點。甚至可直接在雲端進行剪輯和輸出，實現手機與電腦的無縫接軌。X5還帶來了子彈時間和星空縮時等特效玩法，無論是慢動作旋拍還是星軌記錄，都為旅行創作增添了更多趣味與驚喜，滿足了多樣化的需求 。

經過數週的深度體驗，Insta360 X5 8K全景運動相機無疑是一款非常好玩的產品。它不僅在硬體規格上實現了飛躍，從8K全景影片、更大的感光元件、三重AI晶片，到全球首創的可更換鏡頭設計，都展現了Insta360對極致影像的追求 。更重要的是，X5通過InstaFrame模式、便捷的一扭快拍、以及強大的防震與AI剪輯生態系統，極大地簡化了全景內容的創作流程，讓創作者能夠更專注於故事本身，而非技術障礙 。