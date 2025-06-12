LEGO x Netflix推出《海賊王》真人劇集系列｜梅利號正式啟航

LEGO x Netflix推出《海賊王》真人劇集系列｜LEGO與串流平台Netflix破天荒合作，以真人版影集為藍本打造首個《One Piece 海賊王》LEGO系列。完整還原Netflix劇集中東方藍經典場景，從路飛初嘗橡膠果實的風車村小屋、惡龍樂園生死戰，到草帽海賊團標誌性船艦「前進梅利號」及傳奇海上餐廳芭拉蒂，六款主題盒組首次將熱血航海旅程轉化為實體LEGO。



真人劇場景重現

系列最大亮點在於對Netflix真人版影集的深度還原，前進梅利號（75639）以1,376塊顆粒重現骷髏主帆與可拆卸甲板結構，內藏四張懸賞海報及路飛等核心角色迷你人偶，更可與芭拉蒂餐廳（75640）的碼頭泊位結合，重現索隆與密佛格的經典劍決。這座專為成人玩家設計的史詩級場景由3,402塊顆粒打造，魚形船體更暗藏劇集彩蛋，附贈十位角色人偶及五張限定懸賞海報，堪稱系列收藏價值之冠。

戰場場景同樣考究細節：惡龍樂園之戰（75638）以926塊顆粒重現倒塌巨塔機關，內含路飛對決惡龍的激戰場景；小丑巴其馬戲團帳篷（75637）採用翻轉式結構，暗藏水箱與鐵籠三大逃脫機關；而風車村小屋（75636）則以299塊顆粒捕捉少年路飛偷吃橡膠果實的命運轉折點，附帶紅髮傑克稀有迷你人偶。每組皆配備劇中標誌性「懸賞海報」收藏卡，全系列共八款供粉絲集齊。

獨家收藏與預購

除場景盒組外，LEGO專門店及獨家發售BrickHeadz路飛與小丑巴其LEGO。路飛伸縮橡膠拳頭與巴其分裂果實能力透過大頭造型趣味呈現，填補桌面收藏缺口。限量預購已經正式開始，即日起至7月31日於LEGO專門店等預訂75639梅利號，即贈專屬海報及珍藏卡（額滿即止）。全系列將於８月１日全球同步上市。