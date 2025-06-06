vivo X200 Ultra外掛蔡司鏡掀熱潮　多個大品牌跟進：僅旗艦獨享

近期 vivo 推出攝影旗艦 X200 Ultra 手機，其中一個賣點為加配可拆蔡司 2.35x 長焦增距鏡頭，推出後市場反應相當熱烈。



正所謂「瘦田無人耕、耕開有人爭」，在先行者 vivo 推動手機外掛鏡頭方案成功後，據傳各大手機品牌亦分別測試相近方案，或成未來旗艦攝影手機主流賣點。

vivo X200 Ultra外掛蔡司鏡（youtube@gizmochina）

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據國內爆料達人「數碼閒聊站」透露，現時 HUAWEI、OPPO、vivo 跟小米似乎正各自測試相關外掛鏡頭方案，如無意外下代攝影手機將不止一家品牌引進。

其中爆料人回應網友提問時指，各家測試方案當中、有較 vivo 現有設計更佳應用；不過在提及兼容性時，大家就似乎仍維持在旗艦型獨有功能，以確保產品差異性。

vivo X200 Ultra的宣傳（vivo）

Mobile Magazine 短評：vivo 現有外掛鏡頭方案，需先接上專屬機殻跟轉接環方可安裝鏡頭組，估計未來競品如推出相似功能，或會在安裝便利性方面著墨。

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