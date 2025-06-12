米家口袋照片打印機Pro 即連即打相片自動覆膜 相紙價格是賣點
撰文：快科技
出版：更新：
小米發布米家口袋照片打印機Pro，售價599元（人民幣），將於6月16日10:00開售。
米家口袋照片打印機Pro僅充電寶大小，採用熱升華專業打印技術，無需色帶墨盒，
打印分辨率為313*313 dpi，1670萬色寬廣色域，可實現256級連續色階，內置多款風格化濾鏡。
+11
打印過程中還會自動覆膜，可有效阻隔日常水汽侵擾，照片不易老化褪色。
據了解，打印紙張尺寸為2*3英寸（50mm*76mm），單張相紙價格低至1.98元（人民幣）（由相紙建議零售價39.6元和相紙數量20張計算所得），而拍立得（Polaroid）官方渠道的基礎相紙售價普遍在單張4元以上。
打印照片前可以先將照片修好，覺得滿意了再打印，避免拍立得拍廢片的風險。
另外，該打印機還支援AR視頻照片功能，可在米家App內為照片選擇關聯視頻或音頻，每次掃描都能重溫珍貴回憶。
連接方式上，米家口袋照片打印機Pro無需Wi-Fi，支援藍牙5.2，支援多人連接，手機即連即打。
其他方面，該產品內置880mAh電池，配備Type-C接口，支援Android、iOS系統，打印1張照片速度約1分鐘，支援JPG、PNG文件格式。
延伸閲讀：舊Router別急著扔 即學5大改造方案 拓展家庭網絡還可文件共享（點擊連結看全文）
+1
Porsche 963 RSP亮相 全球唯一可上路利曼賽車 3秒極速330km/h三星Galaxy G Fold三摺疊屏10月亮相？25W快充首發限韓國中國？Meta Aria Gen 2實驗性智能眼鏡 75克輕量化設計與AI技術新突破iPhone 17系列支援Qi 2.2無線充電 MagSafe支援50W大提升9月發布冷氣機睡眠模式與節能模式哪個更慳電？這樣做更能每天再省2度電WeChat更新有朋友圈摺疊功能 惱人廣告全隱藏 回歸分享生活本質網絡釣魚攻擊升級 瀏覽器全屏漏洞盜賬密 專家揭秘要防範可這樣
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】