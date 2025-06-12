米家口袋照片打印機Pro　即連即打相片自動覆膜　相紙價格是賣點

小米發布米家口袋照片打印機Pro，售價599元（人民幣），將於6月16日10:00開售。



米家口袋照片打印機Pro（Xiaomi）

米家口袋照片打印機Pro僅充電寶大小，採用熱升華專業打印技術，無需色帶墨盒，

打印分辨率為313*313 dpi，1670萬色寬廣色域，可實現256級連續色階，內置多款風格化濾鏡。

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打印過程中還會自動覆膜，可有效阻隔日常水汽侵擾，照片不易老化褪色。

據了解，打印紙張尺寸為2*3英寸（50mm*76mm），單張相紙價格低至1.98元（人民幣）（由相紙建議零售價39.6元和相紙數量20張計算所得），而拍立得（Polaroid）官方渠道的基礎相紙售價普遍在單張4元以上。

米家口袋照片打印機Pro（Xiaomi）

打印照片前可以先將照片修好，覺得滿意了再打印，避免拍立得拍廢片的風險。

另外，該打印機還支援AR視頻照片功能，可在米家App內為照片選擇關聯視頻或音頻，每次掃描都能重溫珍貴回憶。

連接方式上，米家口袋照片打印機Pro無需Wi-Fi，支援藍牙5.2，支援多人連接，手機即連即打。

其他方面，該產品內置880mAh電池，配備Type-C接口，支援Android、iOS系統，打印1張照片速度約1分鐘，支援JPG、PNG文件格式。

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