歐盟裁定蘋果壟斷　Apple或要砍掉AirDrop？iOS開放惹隱私爭議

據報道，蘋果與歐盟之間的法律糾紛仍在持續，且衝突有進一步加劇的趨勢。有消息稱，隨着雙方矛盾的加深，iPhone 在歐盟市場或將經歷重大調整，其中一項可能的變化是 AirDrop 功能被取消。



此前，歐盟方面裁定，蘋果限制部分 iOS 功能僅限自家設備使用的行為構成了不公平競爭，其中包括 AirDrop 以及僅支持 AirPods 的快速連接功能。歐盟認為，這種封閉設計使蘋果在市場競爭中獲得了不合理的優勢，並要求蘋果向第三方公司開放相關技術接口。

Apple會如何應對歐盟的要求？（unsplash@christie-chau-JMdve）

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蘋果已就數字市場法中的部分內容提出上訴。該公司表示，正在與歐盟方面協商解決方案，但目前談判已陷入停滯。蘋果在聲明中指出，這些專門針對蘋果的規定將嚴重影響其在歐洲推出創新產品和功能的能力，並最終影響用戶使用體驗。

分析指出，如果某些新功能因法規要求必須對外開放，蘋果可能會選擇不在歐盟地區發布這些功能。例如，Apple Intelligence 和 iPhone 鏡像功能目前都未在歐盟推出，原因就是擔心法規可能要求這些功能兼容其他平台。

AirDrop對Apple用家來說實在是很方便。（Apple）

不僅如此，蘋果還可能對現有功能採取措施。有觀點認為，若歐盟的相關指令最終落實，AirDrop 或將被從歐盟用戶的設備中移除。類似的處理方式也可能擴展到包括 AirPods 和 Apple Watch 在內的硬件產品。

蘋果此前曾表示，歐盟要求科技企業共享訊息的規定不僅影響產品開發，也可能帶來用戶隱私方面的風險，並已就此正式提出上訴。

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