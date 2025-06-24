Router選購實用攻略　拆解穿牆王廣告陷阱　這樣選全屋網絡最暢順

打開購物網站搜Router（路由器），滿屏「穿牆王」、「千兆路由」等誇張廣告詞令人眼花，一時間竟不知該如何挑選合適的Router品牌和型號。其實家用Router大多能滿足日常需求，價格透明、質量相近，選購時品牌和價格非關鍵，實用性才是重中之重，畢竟無絕對完美款，合適才是最優解。那麼，一款實用的家用Router需要具備哪些功能呢？下面為大家詳細介紹。



買Route要注意什麼？穿牆王真的這麼強？

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設置簡便易上手，小白也能輕鬆操作

以往的老式Router設置過程複雜繁瑣，連接後需要手動配置各類參數，如線路類型、帶寬大小、SSID號、上網賬號和密碼等。對於大多數用戶來說，這些參數晦澀難懂，因此不得不花錢請專業人員上門設置，或者麻煩懂行的熟人幫忙。

老式Router設置過程複雜繁瑣（中關村在線提供）

而如今新出廠的路由器在這方面有了極大改進，設置變得十分簡單。它支援自動識別功能，用戶連接後只需輸入上網賬號和密碼，再設置好WiFi名稱和密碼即可完成配置，真正實現了「傻瓜式」操作，這對於普通用戶來說無疑是一大福音。

APP遠程操控，便捷、隨心又簡單

在日常使用Router的過程中，我們可能會遇到各種小問題。比如，家裏有人正在下載電影，導致你看影片、玩遊戲時網絡卡頓；樓上樓下的用戶都擠在同一個信道，高峰期網絡時斷時續；Router上的指示燈整夜亮着，影響睡眠質量；Router功率不足，又不知道如何調整……

Router附帶的APP控制功能（中關村在線提供）

其實，這些看似棘手的問題，通過Router附帶的APP控制功能就能輕鬆解決。用戶只需在手機上下載廠家指定的APP，就可以隨時隨地對Router進行管理。無論是帶寬分配、指示燈定時關閉、信號強弱調節、信道自動優化，還是密碼更換、給特定設備斷網等操作，都能根據個人實際需求輕鬆實現。也就是說，APP的實用功能完全可以成為我們選擇Router的重要考量因素。

WAN口、LAN口速率，優選千兆接口

WAN口是網絡輸入接口，它連接着Modem，網絡信號通過這個接口進入Router，直接決定了我們使用Router的最大網速。舉個例子，如果你的寬帶帶寬是200M，但Router的WAN口是百兆接口，那麼你的上網速度就會被限制在100M以內，無法充分發揮寬帶的性能。

網絡接口示意圖（中關村在線提供）

LAN口則是網線輸出接口，主要用於連接電腦、電視等設備，影響着這些設備的上網速度。比如，你的寬帶帶寬是200M，WAN口是千兆接口（1000M），而LAN口卻是百兆接口（100M），那麼當你用網線連接電腦或電視時，它們的網速依然只能達到百兆，相當於花了200M寬帶的錢，卻只享受到了100M的服務。

如今，網絡速度不斷提升，為了獲得更好的上網體驗，建議大家在購買Router時優先選擇千兆接口的產品。

理性看待花哨功能，避免盲目跟風

部分廠家宣傳自家產品為「穿牆路由」，聽起來十分誘人，但實際使用效果卻往往不盡如人意。很多用戶反饋，開啟「穿牆」功能後，網絡質量甚至還不如不開。這是因為無線信號的強度主要取決於無線Router的發射功率，而我國明確規定單個天線的發射功率不能超過100mw，無論Router價格多貴，發射功率都不能突破這一限制（當然，某些Router可以通過刷第三方固件來手動提高發射功率，但這並不推薦）。

此外，常規Router的增益天線大多為3dbi、5dbi或7dbi，dbi值並非越大越好。雖然數值增大可以延長傳輸距離，但垂直覆蓋角度會相應變小，導致Router對家庭的覆蓋效果並不理想。因此，家庭Router天線選擇5dbi左右比較合適。

還有一種說法認為「天線越多，信號越好」，其實這並不準確。無線Router的信號強度並非單純由天線數量決定，這種說法容易讓消費者陷入誤區。

選用雙頻Router，暢享高速網絡

Wi-Fi本質上是一種肉眼看不見的電磁波，我們周圍的電子設備都可能對其產生干擾。如果家裏的無線設備過多，就會佔用信道，造成信道擁堵。

Router（中關村在線提供）

而目前大部分設備使用的頻段都是2.4GHz，當使用2.4GHz頻段的設備過多時，網絡速度就會受到影響。這時，選購一台支援5GHz頻段的雙頻Router就顯得尤為重要。當我們距離Router較近時，使用5G頻段可以減少干擾，使信道更加暢通，從而最大限度地提高網絡連接速度。

總的來看，家用Router選購沒那麼複雜，別被那些「穿牆王」、「功能最強」之類的廣告誤導了。咱們得把實用性放在首位，抓住本文強調的幾個關鍵點。照着這些標準選，準能挑到適合自家用的Router，暢享優質網絡生活。

延伸閲讀：想網速更快更安全 4個Router不良使用習慣要改掉：使用壽命更長（點擊連結看全文）

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】