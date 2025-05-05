Router的WPS是什麼？一鍵連網超方便卻藏安全漏洞：非必要請關閉

如今，路由器，作為現代家庭中不可或缺的網絡設備，在多人同時上網或需連接大量電子設備的場景下，其重要性愈發凸顯。



不知你是否留意過，在路由器的機身背面，往往隱藏着一個看似不起眼，實則功能強大的WPS按鍵。這一設計雖不張揚，卻暗藏玄機，其作用不容小覷。接下來，就讓我們一同揭開WPS按鍵的神秘面紗，探尋它所具備的獨特功能以及在日常生活中的關鍵價值。

Router的WPS按鍵是什麼？（中關村在線提供）

首先，我們需要明確一點，路由器的WPS功能與我們熟知的WPS辦公軟件毫無關聯。這裏的WPS是Wi-Fi Protected Setup的縮寫，它是一種專門用於無線網絡設置的標準。簡單來說，WPS功能就是一種簡化無線網絡設置的方式。用戶只需按下路由器上的WPS按鍵，或者輸入一個PIN碼，就能輕鬆連接無線網絡，無需手動輸入複雜的網絡名稱和密碼。

Router的WPS按鍵是什麼？（中關村在線提供）

具體來看，其一，按按鈕連接法：用戶需先找到路由器上的WPS實體按鍵（一般位於設備背面或側面等便於操作的位置），輕按該鍵以啟動路由器的WPS配對模式。隨後，在待聯網設備（如手機、平板、智能電視等）的無線連接設置界面中，啟用該設備的WPS連接功能。當設備與路由器成功完成身份認證並建立連接後，路由器上的WPS指示燈會停止閃爍，轉為常亮狀態，標誌着連接流程順利完成。

Router的WPS按鍵是什麼？（中關村在線提供）

其二，輸入PIN碼連接法：用戶需先在路由器的管理界面或設備底部標籤等位置，找到並記錄下由8位數字組成的特定PIN碼。接着，在待聯網設備的無線連接設置界面中，選擇「輸入PIN碼」的連接方式，並準確輸入之前獲取的路由器PIN碼。設備將自動與路由器進行安全握手與配置同步，完成無線連接過程。

值得注意的是，然而，值得注意的是，某些無線路由器將WPS按鈕與「reset復位」功能合二為一。若不慎長時間按下wps/reset按鈕（超過5秒），將可能導致無線路由器恢復到出廠設置狀態。此時，用戶需要重新配置正確的上網參數，才能重新啟用路由器的上網功能。

WPS功能在簡化無線網絡設置方面表現卓越，尤其對於不熟悉網絡配置的用戶而言，它無疑是一個絕佳選擇。通過WPS，用戶無需手動輸入複雜的網絡名稱和密碼，即可輕鬆實現設備聯網，大大降低了操作門檻。

Router的WPS按鍵是什麼？（中關村在線提供）

然而，便捷性背後也潛藏着不容忽視的安全隱患。WPS所使用的PIN碼為靜態設置，存在被惡意用戶猜測或破解的風險。一旦PIN碼泄露，不法分子便能輕易接入網絡，進而訪問用戶設備中的敏感數據，造成訊息泄露或財產損失。

因此，為確保網絡安全，建議用戶在非必要情況下禁用WPS功能。同時，定期更換路由器密碼並採用高強度密碼組合，也是提升網絡安全防護的有效手段。

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