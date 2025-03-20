誰才是最多人用瀏覽器？Chrome只有老人才用？調查網站給出這答案

現代科技產品選擇多樣，有網友表示自己平常習慣用 Google Chrome 瀏覽器，卻被年輕人酸「只有老人才用」，引發眾人熱議。國外調查網站「Statcounter」的調查資料，則帶來不同結論。



有網友分享自己習慣使用Chrome瀏覽器，卻被年紀較輕的朋友說是「老人才會用」，引發熱議。（unsplash@rami-al-zayat）

+ 5

這位網友在Threads發文分享，他平日大多用Chrome瀏覽器上網，前陣子被年紀較輕的朋友看見，對方竟表示「老人才用Chrome」，讓他十分錯愕，認為「真老人都用PCMan或是KKMAN」，也讓他好奇現在誰才是主流瀏覽器，「難道我真的老了嗎」？

貼文一出，許多愛好者留言「力挺」Chrome，

「用 Chrome 的最大理由是：電腦和手機瀏覽器書籤同步」、

「如果是微軟系統，電腦當然是用chrome，不然用IE嗎？當每個人家裡都有Mac或Mac book嗎」、

「最好用的還是Chrome」。



延伸閱讀：讓失寵的iPad再次活躍起來 串流PC玩遊戲 躺著也能享受3A大作（點擊連結看全文）

+ 6

也有人認為其他瀏覽器並不輸Chrome，

「Firefox的擴充軟體比較不會被google 限制功能，比如：擋廣告」、

「主要用Vivaldi ，讀文章跟寫東西用Arc」、

「沒人用EDGE嗎」、

「只有我還在safari嗎」。



Chrome仍是最多人使用的瀏覽器（Statcounter）

不過根據國外調查網站「Statcounter」調查結果顯示，截至2024年12月止，Chrome瀏覽器全球市佔率高達66.83％，記錄遠超其他瀏覽器，排名第2的Edge雖有增長趨勢，但市佔率僅13.21％，第3名為蘋果系統的Safari，市佔率為8.49％。

延伸閱讀：專家指手機持續充電到100%極傷機 這樣設好上限可延長電池壽命（點擊連結看全文）

+ 6

延伸閱讀：

獨/高島屋玩具櫃遇30年職人親切服務 全網淚崩：都是回憶

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】