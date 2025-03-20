誰才是最多人用瀏覽器？Chrome只有老人才用？調查網站給出這答案
撰文：中天新聞網
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現代科技產品選擇多樣，有網友表示自己平常習慣用 Google Chrome 瀏覽器，卻被年輕人酸「只有老人才用」，引發眾人熱議。國外調查網站「Statcounter」的調查資料，則帶來不同結論。
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這位網友在Threads發文分享，他平日大多用Chrome瀏覽器上網，前陣子被年紀較輕的朋友看見，對方竟表示「老人才用Chrome」，讓他十分錯愕，認為「真老人都用PCMan或是KKMAN」，也讓他好奇現在誰才是主流瀏覽器，「難道我真的老了嗎」？
貼文一出，許多愛好者留言「力挺」Chrome，
「用 Chrome 的最大理由是：電腦和手機瀏覽器書籤同步」、
「如果是微軟系統，電腦當然是用chrome，不然用IE嗎？當每個人家裡都有Mac或Mac book嗎」、
「最好用的還是Chrome」。
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也有人認為其他瀏覽器並不輸Chrome，
「Firefox的擴充軟體比較不會被google 限制功能，比如：擋廣告」、
「主要用Vivaldi ，讀文章跟寫東西用Arc」、
「沒人用EDGE嗎」、
「只有我還在safari嗎」。
不過根據國外調查網站「Statcounter」調查結果顯示，截至2024年12月止，Chrome瀏覽器全球市佔率高達66.83％，記錄遠超其他瀏覽器，排名第2的Edge雖有增長趨勢，但市佔率僅13.21％，第3名為蘋果系統的Safari，市佔率為8.49％。
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