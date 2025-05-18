Router天線越多信號就越強？全屋覆蓋靠技術配合：應減少信號干擾

在如今這個網絡深度融入生活的時代，路由器已然成為我們日常不可或缺的關鍵設備。每當我們在選購路由器時，常常會看到商家這樣的宣傳：「多根天線，超強信號，全屋覆蓋無死角」。



於是，不少人便理所當然地認為，路由器的天線越多，信號就一定越好。可事實真的如此嗎？今天，就讓我們一同揭開這個謎團。

Router的天線越多，信號便會越強？（unsplash@dlxmedia-hu）

事實上，路由器的信號強度是一個極為複雜的問題，它受到多種因素的綜合影響，絕非僅僅由天線數量決定。這就好比一輛汽車的速度，並非只取決於車輪的數量，還和發動機性能、車身重量、路況等諸多因素密切相關。所以，單純地認為天線越多信號就越好，這是一個極為常見的誤區。接下來，我們就深入探討一下，除了天線數量，還有哪些因素在默默影響着路由器的信號強度。

天線充當什麼樣的角色？

事實上，路由器的天線主要分為全向天線和定向天線。其中，全向天線像極了「廣播員」，能夠向四面八方均勻地發送信號，在水平方向圖上表現為360°都均勻輻射，適合用於需要廣泛覆蓋的場景，比如家庭、辦公室等室內環境。在這些地方，我們希望各個方向的設備都能接收到信號。而且全向天線安裝簡便，成本也相對較低。但它也有不足之處，那就是增益一般在9dB以下，信號強度相對有限。

天線充當什麼樣的角色？（中關村在線提供）

而定向天線則像是一個「聚光燈」，它能將信號集中在特定方向上發射和接收，在水平方向圖上表現為一定角度範圍輻射，定向天線具有較高的增益，能將信號傳輸得更遠，適用於長距離通信或特定方向覆蓋的場合，比如遠距離無線網絡連接、點對點通信等。不過，它的安裝和調試相對複雜，需要精確對準目標，成本也較高。

由此可見，不同類型的天線各有優劣，不能簡單地認為天線數量多就一定信號好，還得看天線的類型是否適合自己的使用場景。

MIMO技術：從單車道到多條車道

MIMO，即多輸入多輸出技術，是近年來廣泛應用於路由器的關鍵技術。它的原理就像是在高速公路上增加了多條車道，允許路由器同時與多個設備進行通信。

MIMO技術：從單車道到多條車道（中關村在線提供）

在傳統的單天線路由器中，數據的傳輸就像單車道行駛，一次只能傳輸一個數據。當多個設備同時連接時，就容易出現「堵車」的情況，導致網絡速度變慢。而MIMO技術就像是將單車道變成了多車道，路由器可以同時發送和接收多個數據流，每個數據流都可以獨立傳輸數據，大大提高了數據傳輸的效率。

例如，當家裏有多台設備同時連接網絡時，具有MIMO功能的路由器能夠讓每台設備都能享受到相對穩定的網絡速度，即使其中某一個設備在進行大量的數據傳輸，也不會對其他設備的網絡連接造成太大的影響。

而且，MIMO技術還可以與多天線路由器配合使用，進一步提升信號性能。比如，一些高端路由器採用了4x4 MIMO技術，配備了4根天線，能夠同時與4個設備進行高速數據傳輸，大大增強了信號的穩定性和傳輸速度。

電子設備可能產生信號干擾

在我們的日常生活中，各種各樣的電子設備充斥在周圍，而這些設備都有可能對路由器的信號產生干擾。像手機、微波爐、藍牙音箱、無線電話等，它們在工作時都會發出電磁波，當這些電磁波與路由器的信號頻率相近時，就會產生干擾，導致信號強度減弱、網絡速度變慢，甚至出現斷網的情況。

電子設備可能產生信號干擾 （中關村在線提供）

就拿微波爐來說，它的工作頻率與路由器常用的2.4GHz頻段相近，當微波爐工作時，強大的電磁輻射會對路由器信號造成嚴重干擾。還有手機，在通話、上網或充電時，也會發出電磁波，當手機離路由器很近時，同樣會干擾路由器的信號傳輸。

此外，其他無線設備，如無繩電話、嬰兒監視器等，也會在相同的頻段上工作，與路由器信號相互競爭，從而導致信號干擾。所以，在擺放路由器時，要儘量遠離這些可能產生干擾的電子設備，為路由器信號的傳輸創造一個「乾淨」的環境。

發射功率大小，影響信號傳播距離

發射功率是指路由器發送無線信號的功率大小，它與信號強度有着直接的關係。一般來說，發射功率越高，信號能夠傳播的距離就越遠，信號強度也就越強。就好比手電筒，功率越大，照射的距離就越遠，光線也就越亮。

不過，為了保護人體健康和避免無線信號干擾，各國對無線路由器的發射功率都有嚴格的限制。在我國，針對家用路由器設備，尤其是那些天線增益小於或等於10dBi的設備，其發射功率不得超過100mW，這一限制不僅適用於2.4GHz頻段，也涵蓋了5GHz頻段。所以，即使有些商家宣傳自家路由器發射功率強大，但也必須在法規允許的範圍內。

發射功率大小，影響信號傳播距離（中關村在線提供）

寫在最後

路由器的信號強度並非由天線數量單一因素決定，而是受到天線類型、MIMO技術、信號干擾和發射功率等多種因素的綜合影響。在選購路由器時，我們要理性看待商家的宣傳，根據自己的實際使用場景和需求，綜合考慮各種因素，選擇最適合自己的路由器，而不是僅僅盲目追求天線數量。

延伸閲讀：想網速更快更安全 4個Router不良使用習慣要改掉：使用壽命更長（點擊連結看全文）

+ 30

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】