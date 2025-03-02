選購SSD攻略　PCIe5.0未算最普及　最佳方案是它並配上這容量

今天我們討論就是關於遊戲存儲的問題，當然這與遊戲的體積和數量有直接關係，例如初代《Call of Duty》只有不到2GB，而《Call of Duty: Black Ops 6》則高達100GB以上。



《Call of Duty: Black Ops 6》需要100GB以上的儲存空間。

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玩遊戲固態硬盤要怎麼選？

可見，隨著時代變遷與技術迭代，遊戲大小有著相當大的增長。遊戲容量增長的好處是顯而易見的，例如全新升級後遊戲引擎，帶來更豐富的動作、更細緻的模型和貼圖材質，帶來更真實的畫面，而且過場動畫也能依靠顯卡的算力進行即時演算，不用再播放CG了。

但這也意味著，曾經500GB固態硬盤+1TB機械硬盤的搭配，在現在是無法滿足需求的，去除操作系統和各類應用程序，固態硬盤可用空間也僅剩下2、300GB了，安裝不了幾個遊戲就滿了。而機械硬盤雖然有較高的容量，但漫長的加載時間，以及跑圖時候會出現的素材加載不完全甚至畫面卡頓的情況，相信這都是大家無法接受的。

機械硬盤的速度，已不能滿足遊戲需要。（中關村在線提供）

正因如此，機械硬盤已經基本淪落到NAS、錄像機等應用場景，即使作為移動硬盤都不夠格了。而遊戲安裝在固態硬盤中，才能體驗最佳性能，尤其是現在的固態硬盤，已經進化到PCIe5.0時代，相對於以前的PCIe4.0，速度翻了一倍，更是比機械硬盤高出幾十倍。

買SSD前，要留意自己的主機或主板，是否對應。（中關村在線提供）

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不過PCIe5.0固態硬盤還是屬於高端產品，價格較貴而且產品較少，因此現在主流依然是PCIe4.0，而像PS5遊戲機以及各類x86掌機，使用的也是PCIe4.0的固態硬盤。當然這也還要看大家主板的支援情況，如果你的主板只支援PCIe3.0，那麼就不建議PCIe4.0的產品，雖然能用，但是浪費了一半的性能，還多花了不少錢。

買SSD前，要留意自己的主機或主板，是否對應。（中關村在線提供）

再就是容量的選擇，我們前面說過，現在的遊戲上百GB已經是家常便飯了，因此固態硬盤的選購一定要1TB起步，而2TB在當下來看是比較理想的選擇，而4TB就比較貴了。

買SSD前，要留意自己的主機或主板，是否對應。（中關村在線提供）

除此之外，固態硬盤還分帶獨立DRAM緩存和DRAMLess無緩存兩種類型，當然前者的性能（尤其是隨機性能）更好，價格也更貴，如果不是預算充足或者專業玩家建議選擇後者，性價比高而且完全滿足遊戲需求，尤其是主流的PCIe4.0產品都能達到7000MB/s以上的讀取速度的了。

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