想網速更快更安全　4個Router不良使用習慣要改掉：使用壽命更長

如今，路由器（Router）已經成為家庭必備的設備，不僅是我們網上衝浪的橋樑，更是家庭IoT設備的底層支撐。然而，許多人在享受網絡便利的同時，卻不經意間養成了一些使用路由器的「壞習慣」，這些習慣不僅影響網絡速度，還可能縮短路由器的使用壽命。



今天，我們將關注使用路由器過程中存在的「壞習慣」，並探討改正這些不良習慣的有效方法。

使用Router「壞習慣」，一定要改掉。（Linksys）

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一、密碼設置太簡單

實際上，許多用戶為了圖方便，往往將WiFi密碼設置得過於簡單，如使用生日、電話號碼等容易被猜到的組合。這樣的密碼如同虛設，極易被不法分子破解，導致網絡被蹭，不僅影響自己的網速，還可能泄露個人隱私訊息。

中關村在線建議，大家定期更換複雜密碼：建議每隔一段時間更換一次WiFi密碼，採用大小寫字母、數字和特殊字符的組合，增加密碼的複雜度。與此同時，避免使用WiFi破解軟件，這些軟件不僅可能攜帶惡意程序，還會破壞網絡環境的公平性，損害他人利益。此外，啟用WPA3加密也是行之有效的方法，啟用WPA3加密協議，能夠提供更高的安全性。

二、從不重啟路由器

在日常生活中，我們或許都有過這樣的經歷：關閉電視時，僅僅按下遙控器上的電源鍵便了事，潛意識裏覺得電器待機耗電微不足道。同樣地，對於路由器，許多人也因認為其耗電量小，便默認讓其長期處於開啟狀態。

然而，這種看似無關緊要的做法，實則暗藏隱患。路由器若長時間不間斷地運轉，內部元器件會在持續工作中加速老化，緩存也會不斷積累。這些變化會逐漸侵蝕路由器的穩定性和性能，久而久之，路由器可能會出現網速變慢、操作卡頓，甚至徹底死機的情況，嚴重影響我們的網絡使用體驗。

在這裏，中關村在線建議大家定期重啟路由器：建議每周或每兩周重啟一次路由器，以清理緩存，恢復其最佳工作狀態。如果怕忘記，可以設置自動重啟，我們知道，部分路由器支持定時重啟功能，可以在路由器管理界面中設置，讓路由器在指定時間自動重啟。

定期重啟路由器（中關村在線提供）

三、從來不清理灰塵

事實上，路由器在工作過程中會產生熱量，而灰塵的積累會阻礙散熱，導致路由器內部温度升高。長時間散熱不良，會加速元器件的老化，甚至引發死機、掉線等現象，嚴重影響路由器的使用壽命。

中關村在線建議，定期為路由器除塵：建議每半年或一年為路由器進行一次除塵操作，可以使用軟毛刷或吸塵器輕輕清理路由器表面和散熱孔內的灰塵。同時，還要改善散熱環境，將路由器放置在通風良好的地方，避免將其放在封閉空間或靠近熱源的位置。

四、放置在干擾源附近

家裏的路由器通常會擺在哪裏？有擺放在電視桌下方的，也有放在弱電箱的，但也有擺放在微波爐等電器旁的。我們知道，微波爐、電磁爐等電器以及金屬製品、玻璃製品和牆體等都會干擾無線網絡信號的傳輸，導致信號減弱、網速降低。特別是2.4GHz頻段的WiFi信號，更容易受到這些干擾源的影響。

在這裏建議路由器的擺放儘量選擇空曠無遮擋物的位置：將路由器放置在家中比較空曠、沒有遮擋物的位置，如客廳中央或高處，以獲得最佳的網絡覆蓋效果。同時，避免與干擾源同處一室，儘量將路由器遠離微波爐、電磁爐等電器，以及金屬製品和大型玻璃製品。此外，考慮使用5GHz頻段：如果路由器支持雙頻，在條件允許的情況下，可以優先使用5GHz頻段，它提供更高的網速和更少的干擾。

路由器的擺放儘量選擇空曠無遮擋物的位置（中關村在線提供）

寫在最後

避免使用路由器的這四個「壞習慣」，不僅能讓我們的網絡體驗更加流暢、穩定，還能延長路由器的使用壽命，節省更換設備的成本。讓我們從現在做起，養成良好的路由器使用習慣，享受更加美好的數字化生活吧！

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