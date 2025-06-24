朴寶劍PARK BO GUM FAN MEETING香港2025｜公售攻略｜連結+座位表

朴寶劍見面會搶票攻略 PARK BO GUM 2025 FAN MEETING香港2025｜韓國人氣演員朴寶劍將於2025年7月開展粉絲見面會巡演《PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]》！將於 2025 年 8 月 29 日（星期五）假亞洲國際博覽館10號展館舉行。究竟如何入會購票？以及公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



朴寶劍是一位著名的人氣韓國演員，以其溫暖真誠的表演和展現精湛的多樣性而聞名。自2011年首次出演電影《盲證》以來，他累積了豐富的影視作品經歷，參演《新娘面具》（2012）、《型警做MODEL》 (2012)、《完美媽媽》（2013）和《交響情人夢》（2014）等劇集演出。於2015年，他於電視劇《請回答1988》中飾演崔澤一角而獲得廣泛關注，演繹角色真摯的情感，給觀眾留下了深刻的印象。韓國人氣演員朴寶劍將於2025年7月開展粉絲見面會巡演《PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]》。PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] 香港站將於 2025 年 8 月 29 日（星期五）假亞洲國際博覽館10號展館舉行。即將在6月24日LiveNation優先、12月25日正式公開發售。

究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

朴寶劍PARK BO GUM FAN MEETING香港2025｜6.24 LivaNation 門票優先公售

開賣時間：2025年6月24日下午3時

開賣連結：連結1（需要登入）、

朴寶劍PARK BO GUM FAN MEETING香港2025 購票資訊

朴寶劍PARK BO GUM FAN MEETING香港2025｜公售購票時間

開賣時間：2025年6月25日下午3時

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朴寶劍PARK BO GUM FAN MEETING香港2025 購票資訊

朴寶劍PARK BO GUM FAN MEETING香港2025 座位表

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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朴寶劍PARK BO GUM FAN MEETING香港2025 何時舉行？ 朴寶劍PARK BO GUM FAN MEETING香港2025 將會於2025年8月29日，只演1場。 朴寶劍PARK BO GUM FAN MEETING香港2025 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館10號展館 朴寶劍PARK BO GUM FAN MEETING香港2025 如何購票？ 6月24日LivaNation優先購票、6月25日Cityline正式公售，如想知搶購心得，可前往購票攻略。

朴寶劍PARK BO GUM FAN MEETING香港2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「朴寶劍PARK BO GUM FAN MEETING香港2025，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。