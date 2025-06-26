Mercedes-Benz旗下兩大性能與越野圖騰——AMG與G-Class，向來是車迷心中的夢幻逸品。近日有幸獲邀前往浙江紹興，親身造訪全球首座AMG體驗中心以及亞洲首座G-Class越野車體驗中心，並深度試駕了最新推出的G-Class G580及經典的G500，這趟旅程無疑是一場集速度、力量與奢華於一身的感官盛宴。



AMG體驗中心

今次記者在賽場實駕多款AMG跑車，一個字「爽」！

駕駛AMG於賽車場上奔馳

AMG體驗中心座落於「浙江國際賽車場」（FIA 2級認證賽道）旁，總佔地1305平方米，於2020年8月21日揭幕，旨在為AMG車主及高性能汽車愛好者打造沉浸式的品牌體驗空間。甫踏入中心，即被「戰車聖殿」區域內陳列的多款AMG經典車型所吸引，近距離欣賞它們獨特的設計魅力與源自德國Affalterbach的賽道激情。接著來到「聲速競逐」區，體驗多款AMG引擎的澎湃聲浪與炫目光影特效，感官隨之沸騰。而「時光賽道」則透過時空穿越，回顧Mercedes-AMG逾半世紀的輝煌賽道歷史與經典賽車的榮耀時刻。在「創新互動」區，佩戴VR裝置坐上四軸動態賽車模擬器，親身體驗AMG車款在賽道上逐風馳騁的極致駕駛樂趣。中心內更設有「AMG生活精品區」與「Cafe 63」，讓車迷在激情駕馭之餘，亦能感受「性能豪華」的生活態度，並品嚐AMG特調咖啡，享受動靜皆宜的午後時光。

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導師們會為大家講解全日體驗需要注意的安全重點

「浙江國際賽車場」擁有FIA 2級認證的實道

AMG體驗中心提供AMG車型試駕服務，讓車迷在專業教練指導下，馳騁賽道，盡享速度猛獸的澎湃激情。是次體驗，記者全日參與了AMG及G級越野車試駕體驗，在賽道上，記者駕駛了Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+及GT四門跑車等多款AMG車型。AMG SL 63 4MATIC+在賽道上展現出卓越的操控性與強勁的動力輸出，精準的轉向與線性的加速感令人印象深刻。而AMG GT四門跑車則以其獨特的設計美學和無可匹敵的性能，讓每一次油門踩踏都充滿了腎上腺素飆升的快感，豐沛的馬力即使在高速過彎時亦能穩健自信。

其中一個挑戰便是鬥快完成完成繞椿駕駛

G-Class越野冒險刺激感受

緊接著，轉往亞洲首座G-Class越野車體驗中心。此中心於2023年4月正式揭幕，佔地1086平方米，同樣座落於浙江國際賽車場旁，旨在將戶外生活方式與越野體驗完美融合，為車迷帶來沉浸式的產品體驗之旅。「歷史牆」帶領車迷穿越時空，回顧G-Class自1979年誕生以來逾四十載的傳奇歷史。在「差速鎖區域」，透過互動裝置深入了解G-Class引以為傲的「三把鎖」工作原理與設計理念，強大越野性能的核心所在。而「個性化定制區」的G-Box多媒體互動設備，提供超過一百萬種組合搭配，能夠打造專屬的G-Class車型，充分展現其高端定制化的服務。最令人震撼的莫過於「45度斜坡展示區」，親眼見證G-Class征服45度斜坡的強悍通過性。

G-Class越野車體驗中心

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詳盡講述今次G-Class越野路線中多個「野外障礙」

G500可輕鬆駛過深達700mm的水池

G-Class越野車體驗中心為G-Class專屬打造了越野體驗基地，稱為G-Trail，其越野路段長達2.2公里，高達80米。在專業越野試駕教練的指導下，我首先試駕了經典的G500。G500在碎石路、起伏路及涉水等多種複雜越野科目中展現出令人驚嘆的通過能力，即便面對極端地形，其強大的四驅系統與高離地間隙也能輕鬆應對，車身姿態始終保持穩定。每一個深坑、每一次側傾，G500都能從容化解，駕駛艙內依然保有高度舒適性。

駛過交叉軸路段時，單邊車輪車雖然懸空，但仍可以十分穩定駕駛

此行最令人期待的莫過於試駕全新G-Class G580 EQ，這款純電動越野車在保持G-Class經典外觀的同時，將越野能力提升至全新境界。在體驗中心的越野路段，G580 EQ以其獨特的四輪獨立電機控制，實現了精準的扭矩分配，面對交叉軸與蹺蹺板等高難度科目，其反應速度與脫困能力超乎想像。電動車的瞬間扭矩輸出，讓G580 EQ在攀爬陡坡時更為從容不迫。即便身處泥濘與碎石之中，車內依然安靜舒適，展現出電動化所帶來的全新越野感受。

可以輕鬆駛上45度斜坡

此次杭州AMG與G-Class體驗中心之行，不僅讓記者深入了解了Mercedes-Benz在高性能與越野領域的深厚底蘊，更透過親身試駕，體驗到AMG車型在賽道上的極致速度與G-Class野外征服一切的強悍實力。如果有興趣的車迷們，可以向廠方查詢如何參與。