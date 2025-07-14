分體式冷氣當道為何要裝窗口式？網民盤點4大優點：這類人最合用

夏天天氣悶熱，冷氣成為家中不可或缺產品，不過，究竟冷氣是窗口式冷氣機（窗型）好還是分體式（分離式）更有優勢呢？對此，一名網友在PTT上發文表示，自己近期打算換冷氣，猶豫了一陣子，決定把原本的窗口式冷氣機換成分體式冷氣機，好奇「現在窗口式冷氣機的優勢在哪裡？」貼文曝光後，吸引不少網友留言回應，並點出窗口式冷氣機的4大優點。



窗口式冷氣機為何還沒被市場淘汰？內行人揭4大優勢

窗口式冷氣機為何沒被淘汰？（資料圖片）

一名網友在PTT上發文分享，自己最近打算要買新的冷氣，由於原本就是使用窗口式冷氣機，考慮在冷氣窗裝個安裝架，繼續使用窗口式冷氣機就好，不過，評估一段時間後，決定改裝分體式冷氣，因為功能多、噪音也比較少。不過，他仍好奇：

現在變頻分體式冷氣相當普及，窗口式冷氣機的優勢到底在哪裡？

貼文一出，引發不少網友熱烈回應，並點出窗口式冷氣機4大優勢：便宜、耐用、安裝方便及不佔空間：

「便宜、耐操、省空間」

「易安裝、不易壞，蠻好的啊」

「房東愛用」

「便宜不會壞，你是房東會裝這個」

「好安裝，出租可以帶著走」

「分體式搬家要額外開銷」

「便宜，安裝方便，搬家可帶走，適合租屋族自備」

「不用拉銅管，有些大樓裝室外機位置離很遠，成本節省很多」

「室外機沒有大樓那種獨立空間就會很礙事」



此外，也有房東留言回應：

「我是小房東，一開始做定頻窗口式冷氣機，快十年有陸續更換變頻窗口式冷氣機，其中也有兩間是分體式，分體式大概5～6年就不行了，需要換一台，窗口式冷氣機大概10年。看使用率、變頻窗口式冷氣機比定頻可以省一點電，噸數也有差」

「反正電費房客出，那一點電費價差對房東沒差」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：變頻分離式冷氣普及，為何窗型還沒被淘汰？內行人揭4大優勢，1種人最愛用】