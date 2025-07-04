華為電動車摺疊軚盤專利曝光　可收納設計暗藏L3級自動駕駛野心

當你躺在主駕駛座椅上，大長腿無處安放的時候；當你上下車總被自由發展的身材「卡住」，無法來去自如的時候，你們有沒有幻想過，如果軚盤能自動隱身就好了？



如果放在以前，老狐肯定覺得幻想得不錯，但不要再亂想了。且不說這想法有沒有實現的可能性，就是能實現，恐怕也沒車企敢做吧？

直到我刷到了華為引望剛剛申請的「收納軚盤和交通工具」創新專利，老狐覺得自己的想象力還有待提升。

該說不說，華為這兩年也是「玩大咗」，從雙摺疊到三摺疊，從手機摺疊，到軚盤摺疊……華為這是跟摺疊槓上了，就沒它「摺」不起來的東西。

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不過，新奇歸新奇，看完熱鬧之後，有些問題還是不能迴避。比如說，軚盤可摺疊了，安全會不會隨之被「摺疊」？這樣的設計對用戶來說，是不是一件好事？而華為在車圈延續「摺疊」遊戲的背後，又有着怎樣的目的？

今天，老狐就和大家聊聊這些問題。

摺疊軚盤怎麼「摺」？

在談「摺疊軚盤是不是一件好事」之前，我們得先知道它到底是怎麼「摺」的。老狐研究了一下相關訊息，來給大家簡單解釋一下。

這個摺疊軚盤大概是這麼個意思：只要檢測到汽車熄火、停車等場景，軚盤就會非常懂事的對摺、收縮到儀表盤下。

而實現方法，就是軚盤的上部輪緣繞第一轉軸旋轉，下部輪緣繞第二轉軸（位於第一轉軸上方）轉動，二者摺疊後「嵌」入操作枱。

摺疊式汽車軚盤部件介紹圖（科技狐提供）

至於這麼做的目的，在申請內容裏也說的很明確了，主要就是為了釋放駕駛艙空間，收納狀態不擠腿、不擋視野，舒適性拉滿。

這麼來看，軚盤自動「隱身」還真有可能成為現實。接下來問題就來了，如果軚盤能自動摺疊了，對普通汽車用戶來說，到底是不是件好事？

老狐在網上隨便看了看評論，對於這項專利，網友們的看法不一。一部分網友舉雙手雙腳贊成，覺得終於有車企懂男性朋友們的「痛點」了，這下再開女朋友開過的車，起碼能順利鑽進駕駛位了。

而且軚盤一摺疊，在駕駛位也能翹起來二郎腿了，牀上的懶人桌拿出來再利用，還能變成能吃飯喝茶的車內餐桌……總之，在舒適性和生活這塊，也算是進一步拿捏了。

摺疊式汽車軚盤摺疊後假想圖（科技狐提供）

不過，對此也有網友持反對態度，軚盤能摺疊了，安全性誰來保障。說好的司機要把軚盤掌握在自己手裏的呢？萬一車子不小心熄了火，豈不是還沒來得及再啟動，軚盤自動「消失」了還談什麼安全？

出行安全會不會「摺」

看得出來，網友們的擔憂其實都集中在了安全和便捷層面。換句話來說，「摺疊軚盤」的出現到底是不是一件好事，主要還得看它有沒有把安全性也「摺」起來，會不會增加用戶的出行負擔。

老狐覺得，華為這種在安全上一向比較謹慎的企業，既然研發了這樣的軚盤，肯定會給用戶一定的安全保障。

不過，很多東西都是花樣越多，出現故障的可能性越大。就拿華為的這個摺疊軚盤來說，平時不出現狀況的時候倒是沒關係，而要是路上碰上急剎車，軚盤突然彈出來，駕駛人員很可能被突然嚇到，這本身就存在一定的風險。

摺疊式汽車軚盤實現方式說明圖（科技狐提供）

更何況，軚盤摺疊起來以後，駕駛人員的坐姿是不固定的，萬一這東西突然彈出來，會不會造成駕駛位置人員受傷，也是不一定的事情。

另一方面，當科技進步到一定的程度，某些駕駛人員本身就是個安全隱患。現在哪怕是駕駛輔助系統，都有人盲目自信，做不到時刻關注路況，之前出現的那些駕駛輔助方面的大事故，原因老狐不說大家也都在新聞上看到過了。

如果軚盤能自動摺疊了，某些駕駛人員會不會因此直接做「甩手掌櫃」，忽略駕駛安全，也是一個大問題。

而且，要實現摺疊的動作，肯定得有滑軌。而滑軌類型的軚盤要是卡住，修車費估計不便宜。

老狐覺得，普通軚盤突然在半路爆裂成兩半的可能性，一定比摺疊軚盤出現故障的可能性要低。能不能解決「摺疊軚盤」的安全隱患，或許才是我們是否認可華為這個「新腦洞」的關鍵。

不只是「腦洞」而已

如果說申請這麼個專利，就是為了滿足設計師們的「腦洞」，或者只是字面意思上的「提升駕駛員舒適性並優化座艙空間佈局」，老狐是一萬個不相信。

如果一定要說一個更靠譜的理由，我想這次的「摺疊軚盤」專利，很可能是為之後的高階自動駕駛準備的。

這幾天，汽車行業在卷的早就不是什麼冰箱彩電大沙發了，大家在競逐的其實是智能座艙和高階自動駕駛。

雖然現在很多車企還做不到，我們平時看到的還是L2級駕駛輔助系統，但現在L3級（有條件自動駕駛）已經是商業化突破的關鍵節點了，要搶佔這方面的先機，就得提前做準備。

有條件自動駕駛下，軚盤放置的位置可作出改變。（JoysonGroup）

老狐了解了一下，這個級別是允許駕駛員在特定場景下移交車輛控制權的，只不過，法規要求必須保留隨時接管的能力。

也就是說，軚盤在L3級也是不能徹底取消的。而不取消軚盤，L3級自動駕駛就在「自動」方面要差點意思。那車企怎麼在這個時候彰顯自己的競爭力比別人更強呢？

華為的摺疊軚盤專利就是個不錯的方案，自動駕駛激活時，軚盤自動收納釋放空間。需要人工介入時，可快速展開恢復傳統駕駛模式。

這樣一來，既能保留操控裝置，又能最大化空間自由度，等於為L3級功能落地提前掃清了座艙設計障礙。

還有一點，在國際上，聯合國歐洲經濟委員會的R79法規已允許裝配自動駕駛系統（ADS）的車輛移除軚盤。

華為現在這麼設計，其實是可以作為L3到L4級別自動駕駛過渡期要求的。L3級別的時候先把摺疊軚盤玩熟練了，L4級自動駕駛技術成熟的時候，直接做到完全收納，車輛也就合法轉型為「無軚盤移動終端」了。

老狐覺得，這也是華為申請摺疊軚盤專利比較「聰明」的地方。

AITO汽車（P.L.@unsplash）

結語

平時看起來正兒八經的華為，玩起腦洞來，是真敢放飛自我。客觀來說，華為什麼都敢「摺」的探索精神值得肯定。說到底，華為還是科技公司，在 L3 和L4 自動駕駛到來之前先把路鋪好，算是正常操作。不過，想象空間可以無限放大，回歸到現實層面，這些腦洞在「如何實現」、「是否安全」等問題上，仍然需要考量。老狐覺得，在安全的前提下，我們還是很樂意看到車企們把「腦洞」進行下去的。

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