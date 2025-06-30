NCT DREAM TOUR香港演唱會2025｜優先及公售攻略｜座位表＋連結

NCT DREAM TOUR香港演唱會2025｜Cityline 6.30 優先及公售攻略心得｜NCT DREAM 2025 亞洲巡演，八月首度強勢登陸啟德主場館，萬眾期待韓國少女天團BLACKPINK再次落實來港演出，不少fans相當興奮！而今次更有多個購票方法，而且如果是Fans Club會員更可以搶先購票。究竟如何入會優先購票？以及公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



NCT DREAM將於7月10日至12日在首爾的 Gocheok Sky Dome 展開他們的第四個巡演，巡演將於8月16日至17日繼續前往曼谷，於8月30日登陸香港。這次演出將以「時空旅行」為演唱會的概念，當中涵蓋 NCT DREAM 的過去、現在和未來，展現充滿節奏感的音樂、具爆炸力的表演和獨特的視覺效果，讓粉絲充分感受到 NCT DREAM 作為「舞台王者」的榮譽。而NCT DREAM演唱會2025香港站，即將在6月30日Weverse NCTzen DREAM 會員優先發售、2025年7月2日滙豐Mastercard信用卡優先訂票、7月3日Live Nation 會員優先購票、以及7月4日正式公售。

究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

NCT DREAM TOUR香港演唱會2025 購票資訊及連結

NCT DREAM TOUR香港演唱會2025｜Weverse NCTzen DREAM 會員 優先購票

開賣時間：2025年6月30日下午4時

開賣連結：Cityline連結1、Cityline連結2

票價：VIP Package / $2,499、$1,799、$1,499、$1,199、$999、$799

VIP 套票 ｜HK$ 2,499

▹ VIP特定坐位區

▹ 參與演前Soundcheck活動

▹ VIP紀念卡牌及掛繩

▹ VIP獨家禮品

▹ VIP專屬周邊排隊區

NCT DREAM TOUR香港演唱會2025 購票資訊及連結

NCT DREAM TOUR香港演唱會2025｜滙豐Mastercard信用卡優先訂票

開賣時間：2025年7月2日中午12時

開賣連結：Cityline連結1、

NCT DREAM TOUR香港演唱會2025｜LiveNation優先門票公售

開賣時間：2025年7月3日中午12時

開賣連結：連結1

NCT DREAM TOUR香港演唱會2025｜公開門票發售

開賣時間：2025年7月4日中午12時

開賣連結：連結1

NCT DREAM TOUR香港演唱會2025 購票資訊及連結

NCT DREAM TOUR香港演唱會2025 座位表

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

NCT DREAM TOUR香港演唱會2025 購票資訊及連結

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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2025 NCT DREAM TOUR < THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE > in HONG KONG 何時舉行？ 2025 NCT DREAM TOUR <THE DREAM SHOW 4: DREAM THE FUTURE> in HONG KONG 將會於2026年8月30日舉行，只演1場。 2025 NCT DREAM TOUR < THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE > in HONG KONG 於哪個場地舉行？ 香港啟德主場館 2025 NCT DREAM TOUR < THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE > in HONG KONG 如何購票？ 在6月30日Weverse NCTzen DREAM 會員優先發售、2025年7月2日滙豐Mastercard信用卡優先訂票、7月3日Live Nation 會員優先購票、以及7月4日正式公售。如想知搶購心得，可前往購票攻略。

NCT DREAM TOUR香港演唱會2025 購票資訊及連結

NCT DREAM TOUR香港演唱會2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「NCT DREAM TOUR香港演唱會2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。