Tesla充電不用再爭崩頭　「虛擬排隊」功能登場　告別搶槍大戰

特斯拉（Tesla）在海外市場推出 「虛擬排隊」 系統，旨在解決超充樁供不應求導致的擁堵問題。



該功能已開發完成並進入測試階段，公司內部測試後將在部分站點公開試點。

特斯拉北美充電業務負責人Max de Zegher表示，儘管公司在高負荷地區持續建設新站點並擴容現有充電站，但車主排隊和插隊現象頻發，引發諸多問題。

為此，特斯拉推出「虛擬排隊」系統，通過車輛自動接收排隊順序訊息，引導充電順序，避免車主因充電次序發生爭執。

該功能上線後，將有效緩解充電站壓力，提高充電效率，減少等待時間，提升用戶體驗。

Tesla北美充電負責人Max de Zegher宣佈Tesla將推出 「虛擬排隊」 系統（Max@X）

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