馬斯克揭密智駕最佳方案　堅持不用激光雷達的關鍵原因曝光

到底什麼才是智能駕駛的最優解？馬斯克（Elon Musk）給出了答案。



早前，特斯拉（Tesla）副總裁陶琳（Grace）在微博上發布了一則馬斯克的採訪視頻，馬斯克在採訪中表示，與道路系統最適配的智能駕駛技術就是人工智能、數字神經網絡和攝像頭相結合。

特斯拉副總裁陶琳（Grace）在微博上發布馬斯克的採訪影片（Grace陶琳-Tesla@微博）

點擊圖片看看馬斯克採訪發言：

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「當然我們的車輛還配備了麥克風，用於識別緊急車輛的聲音」。馬斯克認為，全世界的道路系統都是為了智能、生物神經網絡和眼睛設計的，而不是根據「從眼睛裏發射激光」來設計的。

Tesla Model Y（Tesla）

「同時我們發現，當系統使用多種傳感器時，它們之間往往會產生衝突，你該相信攝像頭，還是該相信激光雷達，一旦感知系統自相矛盾，就可能引發安全事故。」

和馬斯克堅定的走純視覺路線不同的是，國內新勢力大多數都是激光雷達的擁護派，比如華為、理想。

華為就認為激光雷達是必須的。2024年9月，余承東還與主持人馬東進行對話，在談到華為乾崑智駕ADS 3.0時，馬東提問：「激光雷達是必要的嗎？」余承東表示，堅持用激光雷達，是因為激光雷達的安全性。

「只用攝像頭方案沒用激光雷達方案的，攝像頭致盲就完蛋了，有些東西，攝像頭是沒辦法的，攝像頭有極限。包括毫米波雷達，車廠都應該用，因為在雨天大霧天，攝像頭不好用。」余承東說。

余承東稱，生命是最寶貴的，再貴的東西，跟命比，都不是個錢。

當然，也有例外，小鵬就是視覺+大模型堅定支持者。

小鵬汽車自動駕駛產品高級總監袁婷婷曾發文表示，激光雷達看得遠是個偽命題。

小鵬汽車自動駕駛產品高級總監袁婷婷（XP-Candice婷婷@微博）

首先激光雷達是主動傳感器，依賴於向外發射近紅外光以及反射回波來計算 ToF（time of flight），來計算障礙物。這樣會帶來幾個缺點。

隨着距離增加，激光束發散角擴大，導致能量密度呈平方反比衰減。在遠距離測量時，回波信號強度和點雲密度都大幅降低。

以當前行業領先水平192線激光雷達為例，200m外的物體，激光雷達可獲取訊息和800萬像素攝像頭可獲取訊息可以用下圖做一個對比。而車輛需要足夠的訊息來區分200m外是一個輕飄飄的膠袋，還是一個橫行的電瓶車。所以對於大模型方案來說，檢測遠距離目標最好的傳感器不是激光雷達，而是高分辨率攝像頭。

激光雷達會有多徑效應並且幀率遠低於攝像頭。作為一種主動傳感器，激光雷達在測量遠距離的複雜地形或障礙物可能發生多次反射，導致回波信號混疊，使得原來的信號失真，或者產生錯誤，難以準確識別甚至誤識別真實目標。同時業界主流激光雷達的處理幀率，不及攝像頭幀率的一半，低頻的幀率會讓遠距離且高速移動物體的識別誤差進一步加劇。

同時，激光雷達其實對於天氣狀況非常敏感，穿透雨霧主要依靠的是毫米波雷達。近紅外光的波長短，根據波粒二象性，波長越短粒子屬性越強，衍射性越差，遇到雨雪霧等極端天氣就會在傳感器附近幾米內形成一團噪點，並且不能穿透這些透明障礙物看到霧氣後面的目標，從而「致盲」。而毫米波雷達波長更長，衍射性好，雨霧特性好。

所以，激光雷達是一個訊息密度低，且容易受干擾的傳感器，並不適合作為強大大腦的眼睛。​​​​

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