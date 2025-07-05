Windows沿用40年藍屏被淘汰　Win 11今夏推黑屏設計解決故障難題

用了40年的Windows「藍屏」畫面，今後要換成「黑屏」了。



微軟宣佈，將淘汰在Windows系統中使用近40年的藍屏宕機（Blue Screen of Death，BSOD），並在今年夏季推出的Windows 11更新，正式帶來全新的黑屏宕機（Black Screen of Death）設計。

Windows藍屏畫面（快科技提供）

新設計將移除傳統的藍色背景、皺眉表情符號和QR碼，該用更加簡化的黑色畫面取代，標誌着Windows錯誤處理方式的重大變革。

據悉，新的黑屏畫面類似Windows更新時的黑色畫面，會清楚顯示停止代碼和故障系統驅動程序等關鍵訊息，這些內容以往並不總是清楚可見。

此項改進將大幅簡化IT管理員的工作流程，無需再從電腦提取宕機日誌，或使用WinDbg等專業工具進行複雜分析。

企業及作系統安全副總裁David Weston接受 The Verge採訪時表示：

這是為了提供更準確訊息，讓我們和客戶真正了解問題的核心，以便更快解決問題。告訴人們到底出什麼問題，是Windows系統的問題，還是某零件的問題。

微軟表示，將於今年夏末在Windows 11更新中推出這項新的BSOD設計，同時推出新的「快速機器恢復」（Quick Machine Recovery）功能，可快速恢復無法啟動的計算機，全面提升Windows系統的穩定性和恢復能力。

Windows 11將要更新的「黑屏」（快科技提供）

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