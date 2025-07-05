Windows沿用40年藍屏被淘汰 Win 11今夏推黑屏設計解決故障難題
撰文：快科技
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用了40年的Windows「藍屏」畫面，今後要換成「黑屏」了。
微軟宣佈，將淘汰在Windows系統中使用近40年的藍屏宕機（Blue Screen of Death，BSOD），並在今年夏季推出的Windows 11更新，正式帶來全新的黑屏宕機（Black Screen of Death）設計。
新設計將移除傳統的藍色背景、皺眉表情符號和QR碼，該用更加簡化的黑色畫面取代，標誌着Windows錯誤處理方式的重大變革。
據悉，新的黑屏畫面類似Windows更新時的黑色畫面，會清楚顯示停止代碼和故障系統驅動程序等關鍵訊息，這些內容以往並不總是清楚可見。
此項改進將大幅簡化IT管理員的工作流程，無需再從電腦提取宕機日誌，或使用WinDbg等專業工具進行複雜分析。
企業及作系統安全副總裁David Weston接受 The Verge採訪時表示：
這是為了提供更準確訊息，讓我們和客戶真正了解問題的核心，以便更快解決問題。告訴人們到底出什麼問題，是Windows系統的問題，還是某零件的問題。
微軟表示，將於今年夏末在Windows 11更新中推出這項新的BSOD設計，同時推出新的「快速機器恢復」（Quick Machine Recovery）功能，可快速恢復無法啟動的計算機，全面提升Windows系統的穩定性和恢復能力。
延伸閲讀：Windows 11更新卡在99%停住？微軟內建神器馬上解決：記得要重啟（點擊鏈結看全文）
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