HONOR Magic V5正式發布上手試｜9千元超抵玩 超薄摺屏手機大升級

Honor Magic V5 正式發布｜HONOR於深圳體育館隆重舉行新品發布會，正式揭曉其最新超薄摺疊旗艦手機 HONOR Magic V5，並同步推出多款嶄新產品，包括手提電腦、平板電腦及智能手錶等，全面展示 HONOR 在 AI 終端生態系統上的創新實力。



HONOR Magic V5正式發布

HONOR Magic V5：極致輕薄摺疊手機新標準

作為本次發布會的焦點，HONOR Magic V5 憑藉其全新超輕薄的姿態震撼登場，重新定義摺疊手機的輕薄與耐用。Magic V5 以驚人的 8.8mm 厚度和 217g 重量，刷新摺疊手機的纖薄紀錄，這歸功於 HONOR 在材料科學上的突破，包括採用新一代高矽碳負極「青海湖電池」，大幅提升電池能量密度。

只有8.8mm厚的機身，非常纖巧

在耐用性方面，Magic V5 創新引入了航太級纖維背蓋材質，並運用「魯班大模型」實現微米級組裝精度，極大提升了整機的堅固性。配色方面，Magic V5提供四款全新選擇，包括黑、白、金、紅，並帶來八項「滿血」體驗，其中搭載的 6400 萬像素潛望式長焦鏡頭與支援衛星通訊功能，帶來前所未有的影像及通訊體驗。

全新設計的鏈校，更加緊湊令機身摺合後更薄

金色機身非常好看

此外，Magic V5 深度整合全新 HONOR YOYO 智慧體（AI語音助手），實現「一句話 PPT」和「一句話編程」等智慧 AI 功能，並支援與 Apple 及 HarmonyOS 裝置間的檔案互傳，全面提升用戶的智慧生活效率。HONOR Magic V5 售價由 8999 人民幣起，並將於 7 月 4 日正式開售。

香港又如何呢？根據最新消息指，香港將會在8月6日舉行新機發布會，很大機會即日預售，有興趣的用家可以等一等。

全新HONOR Magic V5 預計8月初便會在香港公布及上市

國內最平8999人民幣便可以入手，估計香港售價很大機會都只是萬元左右（甚至有找）。

AI 終端生態系統全面升級：電腦、平板、穿戴新品齊發

今次發布會除了萬眾矚目的 Magic V5，HONOR 在本次發布會上亦同步推出多款重磅新品，進一步完善其 AI 終端生態系統。

HONOR MagicBook Art 14 2025仍然十分纖巧

HONOR MagicBook Art 14 2025

首先全新 HONOR MagicBook Art 14 2025 筆記型電腦以 1cm 超薄機身和高亮度 OLED 螢幕亮相，搭載全新 Intel Core Ultra 處理器及 AI 智慧控制功能，帶來極致輕巧與強勁性能兼備的體驗。

HONOR Pad MagicPad 3

平板方面，HONOR Pad MagicPad 3 配備 13.3 吋 3.2K 高刷護眼巨幕，內建 12450mAh 青海湖電池，並由 Snapdragon 8 Gen 3 處理器驅動，主打輕薄、大螢幕及 AI 護眼技術。

HONOR Watch 5 Ultra

智能穿戴裝置方面，HONOR Watch 5 Ultra 智能手錶採用鈦合金錶殼與藍寶石玻璃，支援長達 15 天續航，提供 105 種運動模式，並具備「猝死篩查研究」等健康監測功能。此外，HONOR 更推出現有平板用戶的 AI 平板升級換購計劃，鼓勵用戶擁抱最新的 AI 科技。