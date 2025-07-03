HONOR Magic V5正式發布上手試｜9千元超抵玩 超薄摺屏手機大升級
Honor Magic V5 正式發布｜HONOR於深圳體育館隆重舉行新品發布會，正式揭曉其最新超薄摺疊旗艦手機 HONOR Magic V5，並同步推出多款嶄新產品，包括手提電腦、平板電腦及智能手錶等，全面展示 HONOR 在 AI 終端生態系統上的創新實力。
HONOR Magic V5：極致輕薄摺疊手機新標準
作為本次發布會的焦點，HONOR Magic V5 憑藉其全新超輕薄的姿態震撼登場，重新定義摺疊手機的輕薄與耐用。Magic V5 以驚人的 8.8mm 厚度和 217g 重量，刷新摺疊手機的纖薄紀錄，這歸功於 HONOR 在材料科學上的突破，包括採用新一代高矽碳負極「青海湖電池」，大幅提升電池能量密度。
在耐用性方面，Magic V5 創新引入了航太級纖維背蓋材質，並運用「魯班大模型」實現微米級組裝精度，極大提升了整機的堅固性。配色方面，Magic V5提供四款全新選擇，包括黑、白、金、紅，並帶來八項「滿血」體驗，其中搭載的 6400 萬像素潛望式長焦鏡頭與支援衛星通訊功能，帶來前所未有的影像及通訊體驗。
此外，Magic V5 深度整合全新 HONOR YOYO 智慧體（AI語音助手），實現「一句話 PPT」和「一句話編程」等智慧 AI 功能，並支援與 Apple 及 HarmonyOS 裝置間的檔案互傳，全面提升用戶的智慧生活效率。HONOR Magic V5 售價由 8999 人民幣起，並將於 7 月 4 日正式開售。
香港又如何呢？根據最新消息指，香港將會在8月6日舉行新機發布會，很大機會即日預售，有興趣的用家可以等一等。
AI 終端生態系統全面升級：電腦、平板、穿戴新品齊發
今次發布會除了萬眾矚目的 Magic V5，HONOR 在本次發布會上亦同步推出多款重磅新品，進一步完善其 AI 終端生態系統。
首先全新 HONOR MagicBook Art 14 2025 筆記型電腦以 1cm 超薄機身和高亮度 OLED 螢幕亮相，搭載全新 Intel Core Ultra 處理器及 AI 智慧控制功能，帶來極致輕巧與強勁性能兼備的體驗。
平板方面，HONOR Pad MagicPad 3 配備 13.3 吋 3.2K 高刷護眼巨幕，內建 12450mAh 青海湖電池，並由 Snapdragon 8 Gen 3 處理器驅動，主打輕薄、大螢幕及 AI 護眼技術。
智能穿戴裝置方面，HONOR Watch 5 Ultra 智能手錶採用鈦合金錶殼與藍寶石玻璃，支援長達 15 天續航，提供 105 種運動模式，並具備「猝死篩查研究」等健康監測功能。此外，HONOR 更推出現有平板用戶的 AI 平板升級換購計劃，鼓勵用戶擁抱最新的 AI 科技。