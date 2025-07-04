DJI Power 2000 戶外電源｜大容量高效儲能 滿足室內外全場景需求

DJI最新推出戶外電源產品DJI Power 2000，以2度電大容量、3000瓦高功率輸出及快速充電技術，家庭備電、露營旅行、影視創作等場景提供高效穩定的供電方法。相信在安全性、擴充性及智慧化管理方面實現突破，進一步完善DJI的電源生態系統。



高效充電與強大輸出

DJI Power 2000擁有2度電儲能容量，體積僅比1度電版本的DJI Power 1000增大不到一半，便攜性極佳。其最大輸出功率達3000W，可輕鬆驅動電磁爐、微波爐等家用高功率電器，並配備多達12個輸出接口，包括4個AC插口、4個USB-C及4個USB-A接口，滿足多設備同時供電需求。充電方面，支援市電、太陽能及車充三種模式，市電環境下僅需45分鐘即可充至80%，75分鐘充滿，大幅提升使用效率。

DJI Power 2000 戶外電源

全方位安全設計

安全性是DJI Power 2000的核心之一。使用了磷酸鐵鋰電芯，經過4000次充放電循環後仍能保持80%容量，耐用性顯著。整機通過阻燃材料及1噸靜壓測試，並搭載BMS智慧電池管理系統，配備26處溫度感測器和21處保險絲，確保高溫、潮濕或高海拔環境下的穩定運行。此外，全新亞奈米塗層技術進一步提升防護性能，提供全方位安全保障。

DJI Power 2000 在家中重度使用亦沒有問題

另外，支援最高10個加電包擴充，總容量可達22度電，靈活應對長時間用電需求。其SDC連接埠可兼容多種DJI Power系列配件，包括太陽能板、行車閃充及無人機快充設備，進一步拓展使用場景。通過DJI Home APP，用戶可遠程監控電源狀態、調節輸出功率，實現智慧化管理，無論是家庭應急備電還是戶外露營，都能輕鬆使用。

運行時噪音低於29分貝，比家用冰箱更安靜，確保作息不受干擾。同時，DJI Power 2000支援智慧混合充電策略，優先使用太陽能等清潔能源，減少對市電的依賴，體現環保理念。

DJI Power 2000已經正式上市，售價為$10,199元。