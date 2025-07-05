問界Aito M9 Ultra試駕｜60萬超舒適豪華SUV 智能旗艦駕乘新體驗

問界Aito M9 Ultra試駕｜問界（AITO）早前正式登陸澳門市場，並帶來了兩款備受矚目的車型——包括智能豪華SUV M5 Ultra及旗艦豪華座駕M9 Ultra。記者早前前往澳門，親身體驗了這款集科技與豪華於一身的問界M9 Ultra！



問界Aito M9 Ultra試駕

問界M9 Ultra以其「天際線」設計理念，定義了大型豪華電動SUV的標準 。其獨特的「星耀」前格柵設計，配合HUAWEI PIXEL雙百萬像素智慧投影大燈，視覺上極具衝擊力，更具備投影交互功能，可在路面上投射警示信息，科技感十足 。M9的車身採用全鋁合金一體化壓鑄技術，確保了超高強度的同時，大幅降低了車身重量，為卓越的操控性能奠定了堅實基礎 。

三個大屏幕的主控台

記者駕駛體驗方面，問界M9 Ultra的表現令人驚艷。儘管車身尺寸較大，但其操作性卻出乎意料地好。車廂的靜謐性是M9 Ultra的一大亮點，無論是城市穿梭還是高速行駛，車內都異常寧靜，幾乎聽不到外界的雜音，提供了極佳的駕乘環境。加速時的平穩與舒適感同樣令人印象深刻，動力輸出線性且充沛，沒有任何突兀感，讓乘客感到十分愜意。

問界Aito M9 Ultra試駕

問界Aito M9 Ultra試駕

問界M9 Ultra在懸掛系統方面的調校可謂恰到好處。四輪避震設定適中，既不會過硬影響乘坐舒適性，又能有效過濾路面顛簸，即使行駛於澳門較為複雜的街道上，車身也能保持平穩。在應對迴旋處時，M9 Ultra的轉向精準，車身姿態穩定，沒有出現傳統大型SUV常見的「飄浮」感，予人充足的信心。

+ 7

內裝方面，問界M9 Ultra將豪華感提升到了一個新的高度 。車內空間寬敞，尤其是中排座椅，可完全展開並提供「零重力」伸展功能，讓乘客能夠以最舒適的姿勢放鬆身心，享受頭等艙般的乘坐體驗 。這對於長途旅行而言，無疑是一項極為貼心的設計。車內配備的智能激光投影巨幕系統2.0，能將後排空間轉化為沉浸式私人影院，配合25單元聲學設計的HUAWEI SOUND SUPERIOR音響系統，帶來殿堂級的視聽享受，讓乘客在旅途中也能盡情娛樂 。後排還貼心地配備了可折疊的商務桌板和冷藏箱，充分滿足商務用家的多元化需求 。

問界M9 Ultra提供純電與增程雙版本選擇，其中純電版CLTC綜合續航里程達630公里，並支持800V高壓快充，僅需10分鐘即可補充300公里續航，大大緩解了里程焦慮 。

問界M9 Ultra在澳門的起始售價為$599,800起（MOP618,694起） 。目前，問界正在澳門葡京人設立快閃店，展期至2025年7月30日，提供試駕及早鳥購車優惠，有興趣的讀者不妨親身體驗。