企業存儲選購懶人包　雲端、NAS、本地保存　一文看清哪款適合你

在當今訊息化時代，企業常見的數據存儲方式包括本地存儲、雲存儲、網絡附加存儲（NAS）、對象存儲等，它們在安全性、擴展性與成本方面各有不同的優勢與特點。



下面，我們一起來看一下這幾種存儲方式？看看哪種既實用又便捷。

數據存儲方式對比，哪種方式既實用又經濟。（中關村在線提供；01製圖）

+ 19

何為本地存儲？

本地存儲是指企業將數據保存於自有的服務器、硬盤陣列或磁盤設備中。這種存儲方式的最大特點在於企業能夠直接掌控硬件，數據可隨時離線使用，企業對數據有更高的可控性和自主權，不會因為網絡故障或雲服務商故障而導致數據無法訪問。

在一些對數據安全性要求極高的行業，如金融、軍工或醫療機構，它們通常會傾向於在機房中部署嚴格的物理隔離和訪問控制機制，以此來確保機密資料和核心業務數據不受外部環境的干擾。

本地存儲的優缺點（AI生成圖片）

不過，相比其他存儲方式，本地存儲方案通常在初期投入上較大。企業需要自行購置服務器、存儲陣列與配套網絡設備，還要承擔機房建設、維護以及後續擴容等額外費用。如果企業數據量處於高速增長的狀態，傳統的本地存儲可能難以實現快速擴張，需要對硬件進行多次升級才能滿足不斷增長的需求。

此外，本地存儲的可靠性需要通過硬件冗餘、定期備份甚至異地容災等方式來提升，而這些措施都將進一步加大企業的成本投入。

何為雲存儲？

雲存儲指的是企業將數據託管於第三方或自建的雲服務平台，通過網絡進行訪問和管理。隨着雲計算技術的不斷發展，雲存儲變得越來越普及，已經成為許多企業的首選方案。

雲儲存能更有彈性，傳輸更方便。（中關村在線提供）

其最典型的優勢在於能夠實現按需使用、彈性擴容，企業無需一次性投入大量資金購買硬件，也無需承擔後期運維的繁瑣事務。在國內外各大廠商（如阿里雲、騰訊雲、AWS等）的激烈競爭下，雲存儲服務的價格和可用性也在不斷優化，這對中小企業來說非常友好。然而，雲存儲也面臨着一定的風險。

首先是對網絡穩定性和帶寬的依賴，如果出現網絡故障或訪問延遲較高的情況，會直接影響數據的即時讀寫和傳輸效率。

其次是企業對數據隱私和安全的擔憂，雖然主流雲服務提供商在安全策略上投入巨大，但部分企業仍然擔心會出現數據泄露或不當使用的情況。為了增強數據安全，企業可以考慮採用數據加密、訪問審計和安全網關等措施。需要注意的是，雲存儲雖有便捷性，但企業仍應結合自身的發展規模、數據類型和成本預算進行綜合考量。

何為NAS？

網絡附加存儲（NAS）是一種通過文件級存儲共享來實現數據集中化管理的方式，通常使用標準的文件共享協議（如NFS、SMB等），便於用戶跨平台訪問。

NAS設備本質上是一台專用服務器，企業只需將其接入局域網，即可為多個終端提供共享文件夾。NAS具備管理簡化和擴展方便的優勢，企業可以集中備份和管理文件，無需在每台終端上手動進行數據維護，從而降低運維工作量。

NAS設備本質上是一台專用服務器。（中關村在線提供）

為了防止單點故障，NAS系統通常會配置RAID或其他冗餘技術，並支持熱插拔硬盤，以便在硬盤損壞時進行不間斷維護。同時，一些NAS設備具備跨網絡傳輸和遠程訪問功能，允許員工在外網環境中進行數據讀取與上傳，進一步提升協同效率。

但需要警惕的是，NAS在高併發、大流量訪問的場景下，性能可能會受制於網絡帶寬。如果企業需要處理海量併發請求或對讀寫延遲要求極高的業務，可能需要更高端的網絡設計以及更優化的負載均衡策略。

NAS作為一種介於本地和雲之間的解決方案，常被用於中小規模團隊的數據共享場景，對於集中管理部門間的文檔、項目資料等非常方便。如果企業還希望藉助項目管理系統簡化協同，可以與Worktile這類通用項目管理系統作簡單結合，便於在統一平台下完成項目跟蹤與文檔存儲。

何為對象存儲？

對象存儲是一種基於對象來管理和存儲數據的模式，每個對象都包含了數據本體與元數據，並通過唯一的ID標識進行訪問。與傳統的文件系統或塊存儲相比，對象存儲具有高可擴展性和海量數據管理的天然優勢。

多數雲服務商都提供對象存儲服務，例如Amazon S3、阿里雲OSS等，它們能夠在後台自動進行多副本冗餘、分佈式存儲和全局負載均衡，對用戶而言幾乎無需關注底層的硬件架構。

對象存儲廣泛應用於內容分發網絡、視頻點播、日誌存檔、備份歸檔等領域。在這些場景中，數據讀取更多是靜態訪問，或者並不要求極端的低延遲，因此基於對象存儲能夠有效降低存儲成本並擴展數據規模。

與之相對，其不足之處在於隨機讀寫性能和文件操作的靈活度不如本地存儲或塊存儲，對數據的即時性需求較高的在線交易、數據庫應用，往往會另行設計存儲方案。

隨着對海量非結構化數據需求的增長，對象存儲的地位日益凸顯。諸多企業利用其存儲日誌、備份文件或歸檔歷史數據，並結合大數據分析平台以挖掘更深層次價值。對某些需要廣域訪問、跨區容災的場景而言，對象存儲幾乎是不可或缺的選擇。

何為混合存儲模式？

混合存儲模式是指企業根據自身業務需求，將本地存儲、雲存儲、NAS或對象存儲等不同方式結合在一起，形成兼顧靈活性、安全性和成本效益的綜合方案。很多中大型企業會在核心數據庫和機密資料方面採用本地存儲或私有雲，而對外部門的文檔或公共資源採用公有雲存儲，以有效降低整體支出。

混合存儲極大地考驗企業的數據管理能力和系統集成能力。當各種存儲系統並存時，需要統一的目錄服務、權限管理與審計機制，以及在數據遷移、備份恢復時具備良好的容錯和協同策略。

如果缺乏完善的規劃，混合存儲有可能增加數據孤島和管理複雜度，反而降低使用效率。因而在實施混合存儲方案時，往往需要專業的技術團隊或第三方諮詢服務，幫助企業做整體規劃與部署。

延伸閲讀：5G家居寬頻Plan格價2025｜6平台月費調查｜最平$98蚊但有一條件 （點擊連結看全文）

+ 4

寫在最後

綜合來看，若要在便捷性和經濟性之間尋求最優解，不同規模和需求的企業應做出不同選擇。對於中小企業而言，雲存儲是較為理想的選擇，其隨用隨付的模式和低維護成本能夠很好地適配非核心數據存儲與業務快速擴展的需求。

而對於數據安全性要求極高的行業或企業來說，本地存儲雖然能提供更強的物理可控性，但需要承擔較高的硬件採購、機房建設及運維成本。在團隊協同工作的場景中，網絡附加存儲（NAS）能夠兼顧文件共享與本地化管理的需求，是較為合適的選擇。當企業面臨海量非結構化數據存儲需求時，對象存儲憑藉其在成本和擴展性上的優勢成為優選。

對於中大型企業，混合存儲模式則可以通過按需組合不同的存儲方式，在安全性和成本之間取得平衡。企業在實際選擇數據存儲方式時，需要充分結合自身的數據類型、業務規模以及成本預算等因素，優先滿足核心需求，再在此基礎上進行成本優化，從而找到最適合自身發展的存儲解決方案。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】