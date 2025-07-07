小米磁吸紙巾盒賣這價錢引熱議　雷軍回應：車規級成本高

小米YU7全車提供了16個磁吸點位。比如中控屏後方，就專門為紙巾盒提供了一個磁吸位。



目前，配套Xiaomi Life車載磁吸紙巾盒已經在小米汽車App商城上架，售價169元。

小米磁吸紙巾盒價格 （小米）

昨晚，雷軍在直播中首次談到了磁吸紙巾盒定價的問題。他表示，這個紙巾盒網友反饋有點貴，後來自己去看了一下，問了一下同事什麼原因。

雷軍說，這個紙巾盒設計的時候，材質、製作工藝比較複雜，剛開始過不了車規的測試。後來又改了材質和膠，成本巨高無比。

「大家可能不知道，他放的那個位置，我們在吐魯番的時候是90℃，一般膠的盒子肯定給你曬化了。」雷軍說，但是100多塊錢一個紙巾盒還是貴，我現在逼着他們在降成本。

小米汽車官微也在小米汽車答網友問（第167集）中介紹稱，這個車載磁吸紙巾盒除了車上，也很適合吸附在冰箱、帶磁吸功能的辦公桌或傢俱場景中使用。

官方表示，Xiaomi Life車載磁吸紙巾盒專為車內環境設計，其塑料部件和內置的14塊磁鐵均選用耐高低温材料，可以在夏季儀表台暴曬超95℃到冬季零下30℃嚴寒的極端條件下，都不易變形或退磁。

這款磁吸紙巾盒採用雙層結構設計，磁鐵藏在內部不外露；外層覆有耐高温PU皮並經過全手工包覆，內層則使用了柔軟的超細纖維材質，整體不僅安全可靠，更具備高級質感和細膩的手感。

值得一提的是，小米YU7還首次把驍龍（Snapdragon）8 Gen3手機處理器用到了車機上。

供應鏈指出，小米YU7採用的驍龍8 Gen3晶片導入了汽車級製造流程與車規認證（車規級封裝工藝改進），以確保安全與可靠性。 儘管高通平台原為消費性產品，但經過車規等級調整後，已達車用安全標準。

小米官方表示，小米YU7的車機的核心板通過了AEC-Q104車規級測試，行業標準2倍以上嚴苛測耐久測試，覆蓋超17類環境、280項測試場景，驗證等效10年以上使用周期。

小米YU7圖 （小米）

雷軍談友商攔截小米YU7話術：大可不必

直播中，雷軍還談及部分車企針對小米YU7使出「攔截話術」這類新競爭手段。

雷軍表示，有些友商專門為攔截用戶買小米YU7，培訓自家銷售。

他認真研究後認為，友商的部分話術內容並不準確，甚至帶詆譭歪曲，直言「大可不必」。

雷軍強調，產品各有優點，友商若自信，講好自身優勢就行。

同時，雷軍提到會全力提升產能，還不忘幫其他汽車宣稱，稱實在等不及小米YU7的朋友，可關注即將發布的小鵬G7、理想i8，煥新版特斯拉Model Y也不錯。

對此，不少網友點評：「雷總格局就是大。」

網友對雷軍的評論 （_我是話事人_＠微博）

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