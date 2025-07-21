Grok 4來襲　性能壓倒Google、OpenAI？唯高月租及火爆言論成焦點

xAI推出旗艦模型 Grok 4，月費近9,000元，性能超越 Google、OpenAI，並深度整合 X 平台，掀起高端 AI 市場新戰場。



重點一：馬斯克（Elon Musk）旗下 xAI 推出新一代旗艦 AI 模型 Grok 4，併發布每月300美元的高階訂閲方案，直接挑戰 OpenAI 與 Google 的市場地位。

重點二：xAI 宣稱 Grok 4 在多項關鍵基準測試中表現卓越，其性能在部分評測上已超越 Google 的 Gemini 2.5 Pro 和 OpenAI 的模型。

重點三：在 Grok 模型爆發反猶言論爭議，以及社群平台 X 執行長離職的動盪之際發布新品，為其商業化前景與企業信任度帶來考驗。

伊隆·馬斯克 (Elon Musk) 旗下的人工智慧公司 xAI 於台灣時間周四發布其最新的旗艦級 AI 模型 Grok 4，並同步推出名為 「SuperGrok Heavy」 的頂級訂閲服務，月費高達300美元（約為港幣2355元），此方案提供最強大的Grok 4 Heavy模型的使用權，但訂閲費比Google AI Ultra的每月收費250美元，以及OpenAI ChatGPT Pro的每月收費200美元還要更貴。

五大AI模型頂級方案比一比

五大AI模型頂級方案對比圖（數位時代提供）

據《Tech Church》報導，Grok 4 不僅能分析圖像並回應問題，更深度整合至馬斯克的社群網路 X 平台。儘管外界對其寄予厚望，期待它能與 OpenAI 預計於今夏稍晚推出的 GPT-5 一較高下，但 xAI 近期面臨的內部動盪與旗下模型的言論爭議，也為這次發布會蒙上一層陰影。

宣稱性能超越群雄，多項基準測試奪冠

xAI 強調 Grok 4 在學術問題上的表現已超越博士水準，馬斯克更在直播中表示：「Grok 4 在所有學科上都優於博士，無一例外。」他坦言模型有時可能缺乏常識，也尚未發明新技術或發現新物理學，但他認為這只是時間問題。

為證明其強大性能，xAI 公布了多項基準測試成績。在衡量 AI 回答數千個人文、數學等眾包問題能力的「Humanity's Last Exam」測試中， Grok 4 在無工具輔助下獲得 25.4% 的分數，超越了 Google Gemini 2.5 Pro 的 21.6% 及 OpenAI o3 (high) 的 21%。

而其「多代理版本」Grok 4 Heavy 在工具輔助下，分數更高達 44.4%，大幅領先 Gemini 2.5 Pro 的 26.9%。 此外，在另一項高難度的視覺模式識別測試 ARC-AGI-2 中，Grok 4 以 16.2% 的成績創下新紀錄，幾乎是次世代商用模型 Claude Opus 4 的兩倍。

在Humanity's Last Exam測試中，Grok 4 在無工具輔助下獲得 25.4% 的分數，超越了 Google Gemini 2.5 Pro 的 21.6% 及 OpenAI o3 (high) 的 21%。 （xAI@X）

根據第三方單位Artificial Analysis測試評比目前市場上所有的先進AI模型， Grok 4 在智慧指數 (Artificial Analysis Intelligence Index)中以 73 分的成績位居榜首。 緊隨其後的是 03-pro (72分)、Gemini 2.5 Pro (70分) 和 03 (70分)，這些模型的分數都非常接近，為第一領先集團。

至於Anthropic旗下的Reason-4 Opus (64分)，以及Claude 3 Sonnet Thinking (61分)，分別拿下第10名與第14名；而科技巨頭中的末位者，則為Meta 的 Llama 系列， Llama 4 Maverick (51分) 和 Llama 4 Scout (43分) ，位於倒數之列。

Grok 4 在智慧指數中以 73 分的成績位居榜首。緊隨其後的是 03-pro (72分)、Gemini 2.5 Pro (70分) 和 03 (70分)。 （Artificial Analysis）

值得注意的是，在智慧指數前10名中，有兩個中國公司開發的模型，分別是DeepSeek R1 (68分)排名第6，以及第10名的Minimax M1 80k (63分)。

Grok 4 有哪些亮點功能？

根據目前公開資訊，位居目前市場中訂閲費最高的Grok 4（SuperGrok Heavy方案）具備以下幾項亮點功能：

1. 進階推理能力

Grok 4 在 xAI 的 Colossus 超級電腦上訓練，強調「科學家等級」的邏輯推理與文字生成能力，目標是能處理更復雜的問題與推理任務。

2. 多模態功能

Grok 4 支援文字、圖像和語音輸入，並具備圖像生成能力。雖然目前圖像識別功能仍在改進中，但其生成高品質圖片的速度快（通常 10-20 秒），適合創作者和需要圖文整合的場景。

3. 專用編碼模式（Grok 4 Code）

Grok 4 推出專為程式設計打造的 Grok 4 Code 模型，支援高階程式任務，可嵌入程式碼編輯器（如 Cursor），並提供自動化流程和代碼調試功能，特別適合開發者和工程團隊。這使其成為專業編碼應用的強大工具。

4. 即時檢索與 X 平台整合（RAG 架構）

Grok 4 採用檢索增強生成（RAG）技術，與 X 平台深度整合，能即時擷取 X 上的貼文、趨勢和公開資訊，提供具時效性的回答。這對於媒體、評論產業和需要快速掌握社群動態的用戶尤其有用。

5. 自然語音互動

Grok 4 Voice 提供更自然、接近真人的語音互動，減少對話中斷。此外，語音模式升級後更自然，支持低延遲對話，甚至可模擬唱歌或小聲說話。

6. 網路文化理解

Grok 4對網路迷因、流行語、幽默等有更高的理解度，強調「網感」與文化流暢度，適合重度網路用戶。

反猶言論延燒！xAI商業化之路挑戰重重

儘管 Grok 4 在技術指標上表現亮眼，xAI 的商業化之路卻非一片坦途。就在新品發布的同一天，在 X 公司任職約兩年的執行長琳達·雅克裏諾 (Linda Yaccarino) 宣佈離職，繼任人選懸而未決。

數天前，Grok 的官方自動化 X 帳號更因發表批評好萊塢「猶太高管」並讚揚希特勒的反猶言論而引發軒然大波，迫使 xAI 暫時限制該帳號並刪除爭議貼文。此事件讓外界質疑 Grok 的可靠性與安全性，也讓 xAI 在向企業推廣 Grok 作為 ChatGPT、Claude 和 Gemini 的替代方案時，面臨嚴峻的信任考驗。

為拓展市場，xAI 正透過 API 釋出 Grok 4，並計劃與超大規模雲端服務商合作，但能否說服企業客戶接納這個性能強大卻又充滿爭議的 AI 模型，仍有待市場觀察。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】