ChatGPT開發商OpenAI將出AI瀏覽器　Chrome霸主地位不保？

據媒體報道，OpenAI即將推出的AI瀏覽器，利用人工智能技術徹底重塑用戶的網絡瀏覽體驗，直接向佔據市場主導地位的Google（谷歌） Chrome 發起挑戰。



憑藉龐大的每周4億活躍ChatGPT用戶基礎，OpenAI的瀏覽器若被廣泛接納，將對Google的廣告生態系統、網絡數據流和搜索流量構成實質性威脅。Google Chrome長期以來是Alphabet廣告業務的基石，為其精準廣告投放和將流量導向自家搜索引擎提供了關鍵的用戶行為數據支撐。

Google網頁（Google）

OpenAI瀏覽器的核心創新在於，它允許用戶在類似ChatGPT的本地界面中完成大量交互，減少跳轉至傳統網站的需求。深度整合的AI 「代理」功能更進一步，能夠代表用戶自動執行預訂、表單填寫等網頁操作任務。這不僅通過對話式交互提升訊息獲取效率，更推動AI逐步成為用戶操作網絡的「代表」，並顯著擴展OpenAI在個人和企業場景下的用戶數據獲取能力，為其後續產品迭代奠定基礎。

值得注意的是，該瀏覽器基於Google的開源項目Chromium構建（這也是Chrome、Edge和Opera等瀏覽器的技術基礎），並且OpenAI已吸納了多位原Chrome項目的高管，強化了其技術和戰略儲備。

AI驅動瀏覽器已成為行業新熱點，The Browser Company、Brave以及專注AI搜索的Perplexity等公司均已推出能自動執行網頁任務的AI瀏覽器產品。OpenAI憑藉其巨大的用戶規模和原生AI優勢，正尋求在這一新興領域佔據有利地位。

當前，GoogleChrome以超過全球三分之二的市場份額（用戶超30億）佔據絕對統治地位，蘋果Safari以約16%的份額位列第二但差距懸殊。Google對用戶行為的深度掌控使其能夠精細化廣告定向並維持搜索流量主導地位，這也成為美國司法部指控其在線搜索壟斷並要求分拆的核心依據。

一旦OpenAI的新瀏覽器獲得廣泛採用，它將在用戶入口、行為數據掌控和廣告生態等關鍵層面，直接削弱谷歌的領先優勢。

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