蘋果CEO Tim Cook投入巨資於生成式人工智能　預告今年公布細節

蘋果召開年度股東大會，CEO蒂姆·庫克在會議上再次談到了公司的AI計劃。他表示，公司將在2024年在生成式人工智能領域開闢新的天地，並且相信這將為用戶帶來變革性的機遇。



近幾個月來，庫克多次對蘋果的人工智能雄心發表看法。早在11月，他就表示蘋果在人工智能領域投入巨資。今年2月，他又表示公司正投入大量時間和精力研發人工智能，並將在下半年公布更多細節。

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據悉，蘋果將在即將發布的iOS 18中加入新的生成式人工智能功能，並計劃利用人工智能提升許多內置iOS應用的功能。

除了庫克關於人工智能的評論之外，此次股東大會與往常並無太大差別。股東們否決了要求蘋果發布人工智能透明度報告的提案，該報告旨在詳細說明蘋果對人工智能的使用是否符合道德規範。

此外，蘋果董事會和高管薪酬計劃獲得批准，但沒有通過任何股東提案。值得注意的是，前美國副總統Al Gore和James Bell將從蘋果董事會退休，而Aerospace公司前CEO Wanda Austin將加入董事會。

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