馬斯克成立xAI公司　華人團隊為主力　宗旨：了解宇宙的真實本質

馬斯克（Elon Musk）：「我一直告訴你們我是外星人，但沒人信吶。」



沒有人會質疑馬斯克探索 AI 技術的決心，但我們總是好奇他實現目標的方法。

今天（7月12日），馬斯克又搞出了一個大新聞。他在Twitter上宣佈：成立了一家 xAI 公司，宗旨是「了解宇宙的真實本質」。

這不禁令人感嘆，懷揣火星移民夢的馬斯克將目光投向了更廣泛的宇宙萬物。

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這個看起來頗為神秘的 xAI 公司由馬斯克領導，包括他在內共有 12 位創始成員。此外，AI 安全中心（Center for AI Safety）主任亨德里克斯擔任了該團隊的顧問。

今年 4 月，馬斯克將Twitter併入了其成立的「X Corp.」，表達出了他想要打造萬能應用程序的願景。此次，xAI 在命名上有異曲同工之處，但獨立於 X Corp 運作，並將與Twitter、特斯拉等其他公司緊密合作。這家公司，顯然就是之前馬斯克一直宣稱的，OpenAI 的對手。

網站鏈接：https://x.ai/

宇宙包羅萬象，需要解決的問題何止千萬。xAI 發表了第一條推文，「最根本的尚未解答的問題是什麼？」

馬斯克的回答引用了其偶像、科幻作家道格拉斯・亞當斯的話，「一旦你問對了問題，那麼答案往往是最簡單的部分。」

他還煞有介事地分解起了「2023 年 7 月 12 日」中的數字，表示 7+12+23=42，並認為 42 是生命和宇宙萬物終極問題的答案。的確，官宣成立的日期也是在致敬。

馬斯克繼續，「我經常想知道當人類從一個細胞發展到大約 35 萬億個細胞時，意識從哪裏開始的。假如標準模型是正確的，那麼夸克和輕子在開始後的 138 億年後就會變得有意識，這裏假設不存在有感知能力的外星人。順便一問，外星人在哪？」

最後，馬斯克又說，「我一直告訴人們我是外星人，但沒人信吶。」

對於馬斯克的 xAI 到底要做什麼？有人（Twitter用戶 @atroyn）做了看起來靠譜的推測。

在他的觀點中，xAI 可能會從第一性原理解決 AI for Math 問題（馬斯克關於 42 的解讀似乎也驗證了這點），包括改進核心理論以能構建非常好的數學推理機、進一步改進推理機理論以構建更好的推理機、實現泛化。

他接着說到，關於 AI for Math，最近在這個方向上的工作有很多。比如陶哲軒利用 LLM 解題、證明數學定理等。他認為，這裏的核心涉及一個最基本的問題，即宇宙是可解釋的嗎？也即人類認知是否可能完全保真地建模和理解宇宙。

人們今天擁有的模型是完美的「經驗主義者」，它們雖然可以創建世界的高保真度模型，但它們的方式是人類無法解釋的。同樣，現有的自動定理求解器可以證明定理，但由於機械性質，它們無法提供任何線索或「直覺」來改進人類推理。

最後他表示，宇宙的恐怖之處在於人類認知非常有限，而宇宙是無法解釋的。在這種情況下，我們能夠構建對宇宙進行建模的系統，但永遠不能理解它們，因為正在建模的東西在根本上無法解釋。

不管怎樣，對於 xAI，人們還是迫不及待想看看未來會發生什麼。

本周五（7月14日），xAI 也將舉行線上活動，團隊成員將回答人們的提問，其中會包括公司的發展方向。

多位華人聯合創始人

綜上所述，有關 xAI 這個科研機構的訊息我們算是知道了一些，但是不多，或許我們可以在目前的人員配置上尋找一些線索。在 xAI 的創始團隊中除了馬斯克，有很多曾在 DeepMind、OpenAI、谷歌、微軟、特斯拉、多倫多大學等公司和機構的 AI 研究者。目前公布的 12 位成員裏華人就有 5 位，佔比超過四成，其中不乏我們熟悉的面孔。

讓我們按上圖的順序看（這也是他們加入 xAI 的先後順序）。

吳宇懷（Yuhuai 「Tony」 Wu）來自 Google AI，曾在 Christian Szegedy 領導的 N2Formal 團隊中工作。在此之前，他於多倫多大學獲得博士學位，導師為 Roger Grosse 與 Jimmy Ba，隨後在斯坦福大學與 Percy Liang 和 Jay McClelland 共同完成了博士後研究。

吳宇懷曾在機器之心組織的線上分享中介紹，他立志於創造一個善於推理的人工智能，用於解決所有數學難題。此前，他的部分研究被《Quanta Magazine》、《紐約時報》報道。

多倫多大學計算機科學助理教授 Jimmy Ba 因為 ICLR 2015 論文《Adam: A Method for Stochastic Optimization》而被人們所熟知。他博士畢業於多倫多大學，師從 Geoffrey Hinton、Brendan Frey 和 Ruslan Salakhutdinov。Jimmy Ba 是現任 CIFAR AI 主席（因加入 xAI 學術休假），他曾在 2016 年獲得 Facebook 機器學習研究生獎學金。

Jimmy Ba 的長期研究目標是構建具有類似人類效率和適應性的通用問題解決機器，其研究興趣集中於深度神經網絡的高效學習算法的開發。

楊格（Greg Yang）曾任微軟雷蒙德研究院的研究員，此前參與過微軟與 OpenAI 在大模型上的合作。他本科、碩士畢業於哈佛大學數學系。2018 年還曾獲得本科生數學領域最高榮譽 Morgan Prize。

在 xAI 官宣成立後，楊格表示：「開發大型神經網絡的『萬物理論』將是將人工智能提升到新水平的核心。另一方面，這種 AI 將使每個人都能以此前難以想象的方式理解我們的數學宇宙。」

張國棟（Guodong Zhang）是多倫多大學博士，曾獲 2022 年蘋果博士獎學金，導師是 Roger Grosse。他本科畢業於浙江大學訊息工程專業，當前的研究興趣是開發智能機器，以高效、持續地從數據和實驗中學習，並對決策進行自主推理。這個研究方向也被稱為最小化問題或博弈，通常使用優化算法、概率推理或均衡計算來解決。

張國棟的研究目標是設計出能夠更快訓練、更好泛化、並提供良好校準不確定性的算法和模型。

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戴子航（Zihang Dai）曾任谷歌大腦研究科學家。在 2019 年，卡耐基梅隆大學著名的預訓練模型 XLNet 中，戴子航與現清華叉院助理教授楊植麟並列為共同一作。戴子航博士畢業於 CMU，曾接受 Ruslan Salakhutdinov、Quoc Le 等人的指導。

還有 Igor Babuschkin，他是 DeepMind 星際爭霸 AI 模型 AlphaStar 登上《Nature》那篇論文的主要作者之一。看起來，xAI 團隊中有的人深入數學基礎，有的人探索 AI 前沿，也有的人引領了模型優化的方向。

xAI 表示，這些研究者對 AI 領域有過很大貢獻，其中包括 Adam 優化器、批歸一化、層歸一化和對抗性示例的發現，並領導了一些最大突破的開發，包括 AlphaStar、AlphaCode、Inception、Minerva、GPT-3.5 和 GPT-4。

在馬斯克的宣佈之後，這些成員也開始在社交網絡中為 xAI 招人。看起來，又一場搶人大戰已經開始了。

對於 xAI 的成立，人們紛紛持歡迎態度，畢竟面對通用人工智能這個大目標，我們要做的還有很多，現在又有了全球首富的支持。英偉達 AI 研究 科學家 Jim Fan 表示，xAI 是人工智能領域最新的重量級選手。

僅從馬斯克體系的角度來說就有如下幾個優勢：

Twitter上有大量多模態數據，包括對話文本、圖像和不斷增長的長視頻。xAI 是唯一一家能夠直接合法訪問如此龐語料庫的人工智能公司（眾所周知，現在Twitter限制每天閲讀條數了）。

特斯拉 FSD 團隊擁有多年構建 Dojo 等大型訓練集群的經驗，更不用說用於機器感知的大量高質量特斯拉車隊數據。

具身智能是大模型未來的重要方向，Tesla Bot 有機會成為 xAI 大腦的物理體現。

這樣一群人，背靠豐富的資源能夠做出什麼大事？我們都很期待。

參考鏈接：

https://www.theverge.com/2023/7/12/23792553/elon-musk-xai-artificial-intelligence-company

https://twitter.com/DrJimFan/status/1679180398134448132

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【本文轉自「機器之能」，微信公眾號：almosthuman2017】