馬斯克旗下xAI要求在電腦安裝監控軟件　踩隱私紅線遭員工斥侵權

據報道，近期，馬斯克（Elon Musk）旗下的xAI公司因要求員工安裝監控軟件而引發了爭議。



報道稱，xAI要求負責訓練Grok聊天機器人的員工下載並安裝名為Hubstaff的工作管理系統，且必須在7月11日前完成安裝，包括個人設備也需安裝。

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最初，公司還強制要求員工啟用屏幕截圖功能，但在媒體詢問後，xAI上調整了政策，允許申請公司電腦的員工，在收到公司設備前不必安裝。

雖然xAI表示該系統僅監控工作時間內的網址和應用程序訪問，但許多員工對此表示擔憂。一位員工表示他想辭職，因為這種監控措施被他視為「偽裝成生產力的監控」。

對於擔心個人電腦隱私的員工，xAI提供了每月50美元的技術津貼用於購買新電腦，或者建議他們在個人設備上創建獨立登錄資料夾，以便將工作與個人使用分開。

文件顯示，該軟件要求員工打卡，但不會在工作時間以外追蹤活動。

對此有律師指出，雖然監控員工存在法律風險，但嚴重程度取決於公司實施額外安全措施的理由、通知是否充分以及是否補貼購買新設備。

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