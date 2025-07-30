iPad Pro首搭M5晶片　3納米工藝助更省電速度還更快　第3季現身？

蘋果記者Mark Gurman爆料稱，iPad Pro將會成為首款搭載蘋果M5晶片的智能設備，新品最快會在10月份登場，這將是蘋果最強平板。



據悉，蘋果上一次更新iPad Pro系列是在2024年5月，該系列首次搭載了M4晶片和OLED顯示屏，從M4到M5間隔了大約17個月時間。

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由於2024款iPad Pro首次引入了OLED屏幕，完成了從Mini LED到OLED的過渡，所以2025款不會有太大改動，其外觀、OLED屏都將會延續2024款的設計，但會配備運算速度更快的M5晶片。

爆料稱蘋果M5晶片基於台積電改進後的3納米工藝製造，能帶來性能和能效的雙重提升，而且M5將首次採用台積電最新的SoIC封裝工藝，這是業內第一個高密度3D chiplet堆疊技術，讓晶片可以直接堆疊在晶片上。

值得注意的是，蘋果正在研發新的顯示技術，旨在縮小iPad Pro的邊框，但目前尚不確定這項技術是否會應用到iPad Pro M5設備上。

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