Apple會在2027推摺疊屏iPad？18.8英寸大視野　挑戰零摺痕高標準

關於蘋果即將推出摺疊屏設備的消息，近年來一直備受關注。從最初的期待到如今的理性看待，公眾對這一產品的態度經歷了明顯的變化。然而，近期有消息稱，蘋果不僅在研發摺疊屏iPhone，還將推出一款摺疊屏iPad，這再次引發了廣泛討論。



據數碼圈內部人士透露，儘管市場上仍有不少人對蘋果摺疊屏產品持懷疑態度，但實際上，其生產線樣機測試早已啟動。其中，摺疊屏iPad被寄予厚望，預計會基於iOS系統開發出一系列全新的交互功能，為用戶帶來耳目一新的體驗。

18.8英寸的可摺疊iPad要來了？

可摺疊iPad真的會推出嗎？

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根據此前曝光的訊息，摺疊屏iPad的工程機配備了一塊18.8英寸的超大屏幕，相當於兩台12.9英寸iPad Pro並排放置的效果，屏幕尺寸甚至超過了部分筆記本電腦。

設計上，這款設備採用了書本式內折方案，閉合狀態下的厚度約為15毫米，重量可能超過1000克。雖然便攜性可能成為爭議點，但蘋果似乎更傾向於將這款產品定位為一種「揹包設備」，強調其作為高效生產力工具的潛力，甚至有望部分取代MacBook的功能。

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與此同時，有關摺疊屏iPhone的爆料也顯示，蘋果正與三星顯示及安費諾等合作伙伴緊密合作，通過定製化的OLED柔性屏、特殊鉸鏈結構以及自愈材料塗層，成功將摺痕控制在幾乎不可見的程度——僅0.01毫米以下。而作為後續推出的摺疊屏iPad，顯然會在摺痕問題上表現得更加出色。據內部消息，蘋果對摺疊屏產品提出了「零摺痕」的高標準要求。

綜合考慮蘋果一貫對產品質量的嚴格把控以及新技術的研發周期，摺疊屏iPad預計將在2027年至2028年之間正式面世。這一時間點既體現了蘋果對市場的謹慎規劃，也展示了其在技術領域的深厚積累與長遠佈局。

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