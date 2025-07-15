蘋果更新過時清單　垃圾桶Mac Pro及多款iPhone與iPad走入歷史

快科技7月14日消息，蘋果最近更新了其過時與淘汰產品清單，其中最引人注目的莫過於2013年發布的外號為「垃圾桶」Mac Pro。



這款當年由Phil Schiller高調發布的創新產品，終於在12年後被劃入過時行列，與它一同進入歷史的還有2019年的MacBook Air、iMac、iPad Pro多個型號，還包括iPhone 8的128GB版本。

點擊圖片放大看，這次Apple將哪些產品列入過時與淘汰產品清單：👇👇👇

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2013年的Mac Pro曾是蘋果創新的象徵，當時蘋果全球營銷副總裁Phil Schiller在WWDC上高呼「Can't innovate anymore, my ass」，隨後推出了這台外形近乎科幻的圓柱形台式機。

然而，這款產品由於內部空間限制，無法升級GPU或其他高性能元件，逐漸被市場邊緣化。

2017年，蘋果硬件負責人Craig Federighi承認：「我們自己把自己設計進了一個熱能瓶頸裏。」最終，蘋果在2019年用一款新造型的Mac Pro結束了這段旅程。

除了Mac Pro 2013外，此次被列入復古清單的還包括13英寸MacBook Air（2019）、iMac（2019）、11英寸iPad Pro（2018）、12.9英寸iPad Pro（第3代，2018）以及iPhone 8（128GB）。

值得一提的是，iPhone 8的64GB和256GB早在今年稍早就已經列入過時產品，這次是128GB型號，主要是因為不同版本的發售期不一致。

根據蘋果的規則，產品在停止銷售後滿5年會被列為「過時」，進入這個階段的設備仍有可能通過蘋果官方與授權維修中心維修，只要零件還找得到。

與此同時，蘋果還將多款經典AirPort無線路由器產品列入「淘汰」清單，這意味着這些產品在蘋果官方與授權維修點已無法提供維修服務。

此次被淘汰的包括第二代AirPort Express、AirPort Time Capsule（2TB與3TB版本）以及802.11ac的AirPort Extreme。

一般來說，蘋果會在產品停產約7年後將其列入淘汰清單，這也標誌着AirPort系列的正式結束。

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