新能源車2025上半年保值率逆襲　問界M9、小米SU7成榜首原因在這

都知道，中國新能源汽車這幾年就像安裝了「渦輪增壓」，發展速度那叫一個飛快。不過，老狐沒想到的是，現在就連保值率這個「老大難」，也被新勢力頂上來了。就最近，中國汽車流通協會發佈了《2025 上半年中國汽車保值率研究報告》



根據報告內容（報告中數據基於，一年車齡插電混動車型二手市場保值情況進行計算評估），問界 M9 的一年保值率達到了 85.23%，位列 2025 上半年中國插電混動（含增程）車型保值率第一。

最近，中國汽車流通協會發佈了《2025 上半年中國汽車保值率研究報告》（精真估）

純電動車型方面，小米 SU7 位列 2025 上半年保值率第一，一年保值率達 88.91%；問界 M9 排名第二，一年保值率 84.45%。

實話說，看到這個數據老狐也是驚呆了。

畢竟，常規印象裏，新能源車的保值率和燃油車壓根沒法比，這也是這麼多年來，燃油車和新能源一對戰，對手就拿保值率說事的原因。

那麼問題就來了，問界和小米到底是怎麼做到「高保值率」的？今天，老狐就和大家聊聊這個問題。

「逆天改命」的保值率

你們有沒有發現，其實中國新能源汽車的來時路還是挺坎坷的，技術、營銷全靠自己從頭開始摸索，就連「保值率」也一直受限於燃油車的相關標準。

老狐簡單查了查，目前通用的保值率評估模型為二手車價格 ÷ 新車指導價格 × 100%。

這其中與結果關聯的維度主要是品牌與車型、使用車況、市場供需，這也是燃油車時代延續下來的評判方式。

即便傳統的燃油車保值率評估方式並不能完全適用於新能源車，新能源車進入市場近十年來，也沒有形成完善的評估體系，但中國自主品牌還是在其中淌出了自己的一條路。

不信，老狐帶大家看組數據。

據中國汽車流通協會發佈的保值率數據，2024年12月，插電混動、純電動車型三年保值率分別為 45.5% 和 45.7% ，而較燃油車型三年保值率則達到了 52% 。

可見，這個時候，中國新能源汽車的保值率還處於下風。而到了2025年，很多事情都發生了改變。

問界M9的一年保值率達到85.23% ，位列2025上半年中國插電混動（含增程）車型保值率第一；小米SU7一年保值率達88.91%， 位列2025上半年保值率第一的成績，已經說明了一切。

老狐覺得，即便小米與問界不能代表整個新能源汽車領域，但至少也可以說明一點，那就是，中國的新能源汽車是可以在保值率上「逆天改命」的。

它們做對了什麼？

那麼，接下來的問題是：在保值率上「逆天改命」，問界和小米又做對了什麼呢？老狐覺得，簡單來說，就是三點：產品、服務、價格。

就拿問界 M9 來說吧，產品上，這款車擁有華為技術的背書以及鴻蒙生態協同的加持，華為全棧技術賦能，ADS 3.3 智駕系統、鴻蒙座艙 4.0 等足夠讓其在市場上形成技術代差，提升殘值信心。

服務上，問界 M9 一直在通過服務提升的形式，加強用戶選擇這款車的信心。比如，老款 M9 車主可通過原廠方案升級激光雷達等硬件，緩解新能源車「硬件過時焦慮」。

再加上問界首創的漆面維修終身質保、預約基礎保養超 45 分鐘免單等服務，這些都能間接提升殘值穩定性。

可能有人要說，做好產品和服務，這兩點現在很多車企做的都不錯，沒什麼特別的。的確，如果只有這兩點，確實不可能讓保值率發生「質變」，所以，老狐接下來要說第三點：價格。

仔細觀察會發現，問界 M9 自從上市以來，中間陸陸續續也經歷過不少波「價格戰」了。但是，這款車始終都保持着一個較為穩定的價格。

這說明了什麼？這說明大家不用在買了這款車之後，擔心沒幾天迭代降價了，車還沒焐熱直接「打骨折」的情況。也就是說，這款車不參與「價格戰」，本身就是一種保障。

所以，早在今年 4 月份的時候，老狐就看到了一份中國汽車流通協會發佈的保值率報告，當時問界 M9 就已經登上中國純電車型保值率 TOP1 了，而且還是連續多個月位居中國純電保值率榜首。

而小米 SU7 也是一樣，雖然嚴格來說是去年才入局的品牌，但是雷軍的人格魅力在那擺着，品質方面沒什麼好質疑的。

再加上小米 SU7 在配置上也一直不小氣，不管算不算「堆料」，從來也沒虧待過用戶。更何況，上市這麼久了，這款車在面對「價格戰」的時候，也是一直沒妥協。

老狐覺得，不管是問界 M9 ，還是小米 SU7 ，大家的共同點都是，給足了用戶信心，讓大家相信了，選了這兩款車，不會被「割韭菜」。

是否具有「普遍性」？

說到這裏可能有人要問了，這是不是說明，中國新能源汽車的保值率徹底起來了？老狐覺得，其實以目前的情況來看，還是不能那麼絕對。

大家都知道，新能源汽車要有高保值率其實並沒有那麼簡單。關於這個問題，老狐給大傢俱體分析一下。

一方面，現在電池衰減是新能源車保值率的核心痛點，特別是到了二手市場上，電池更換成本高昂，這肯定會影響到大家的購買決策；另一方面，新能源汽車技術迭代比較快，「價格戰」又是常態，這也會進一步削弱新能源二手車的流通性。

所以，新能源汽車要維持高保值率，客觀來說，還是比較難的一件事。不過，老狐覺得，這也不代表沒有迴旋的餘地。

從問界 M9 和小米 SU7 的做法以及取得的高保值率結果上看，如果新能源車企能夠保持健康的競爭狀態，避免噁心循環的「價格戰」，再以產品、技術、服務為競爭核心，那麼新能源汽車的保值率全面提升，還是會很有希望。

至少，從今年以來官方的態度，以及前段之間一些大廠對「價格戰」的明確表態上看，這樣的結果是有一定的機會實現的。

結語

雖然過去幾年中國新能源汽車發展迅速，但想要在整個行業中拿到足夠的「話語權」，保值率是大家必須要考慮的方面。

從問界 M9 和小米 SU7 的保值率成績來看，這兩個品牌顯然已經關注到了這一維度的重要性。當然，僅有兩款車在保值率上脱穎而出並不能代表整個自主品牌旗下車型的狀態。

不過，老狐依然覺得這是一件好事。最起碼，這兩款車的高保值率可以為行業打個樣，向大家證明，只要不盲目跟風價格戰，做好產品、深耕技術、完善服務，哪怕是用燃油時代的保值率標準，新能源汽車仍然可以無所畏懼。

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