電動車是陷阱？首批車主警告：換電池抵半台車價　保值率低大崩盤

第一批買新能源的中國車主後悔了嗎，隨着用車時間的增加，一些問題也開始變的尖鋭，比如換電池成本高等。



近日，一場真實新能源車主間的訪談引發廣大網友熱議，雖然觀點分化，但不少車主還是表現出了後悔。

電池續航驟減，保值率低

比如，2018年之前的早期車型存在電池技術缺陷，實際續航常低於標稱值的50%，尤其冬季開暖風後續航驟減。有車主反饋「標稱200公里，三年後僅剩50公里」，長途出行需頻繁充電規劃，焦慮感明顯。

第一批車型三年保值率普遍低於30%，且電池衰減後更換費用高昂（約4-6萬元人民幣），接近當時新車價的一半。部分車主面臨「賣車虧本、換電池肉疼」的兩難。

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故障率高，專業維修網點少

此外，早期新能源車故障率高（如電控系統、充電模塊），但專業維修網點稀少，傳統4S店技師缺乏經驗，導致維修周期長、費用高。

當然了，選擇不後悔的車主們更多的還是覺得用車成本顯著降低，同時智能駕駛體驗顛覆認知等等。

目前擺在這些車主的首要問題就是，當前行業內對電池的質保年限普遍為8年，而他們將要面臨更換電池的局面，雖然專家表示，目前國內在售的新能源電車電池正常使用8年左右都沒有太大問題，但新能源車的電池不像油車發動機那樣可以修修補補。

一旦出現問題可能就要整組更換，而電車電池的價格普遍佔整車價格的四五成，最高達七成，這也是很多新能源車車主擔心的問題。

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