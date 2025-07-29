Nothing Phone(3)詳盡實測｜機身設計性能進化、長焦人像拍攝出色

Nothing Phone(3)詳盡實測｜Nothing一直打破常規，將設計與熱情重新置於科技產品的核心。最近推出的Nothing Phone (3) 正是他們在這一理念下的最新力作，帶來了進化的設計、創新的 Glyph Matrix、獨特的作業系統，以及多功能相機系統，更在性能、續航都比上代大幅升級。記者早前將新機入手，為大家作詳盡實測。評估這款定價六千餘元、性價比極高的「中階旗艦」手機，看看值不值得大家入手。



Nothing Phone(3)新機無論在性能及拍攝質素都比上代大幅提升

設計美學與 Glyph Matrix

Nothing Phone (3) 在設計上延續了一直以來透明美學，並在此基礎上進行了進化，以全新的 Glyph Matrix、鮮明的幾何美學和頂級材質，提升智能手機的互動體驗。透明機背全新的三柱式佈局增添了節奏感與結構感，正面採用了一致的 1.87mm邊框，比 Phone (2) 縮減了 18%，加上AMOLED 螢幕打造了完美框架。不僅賦予了 Phone (3) 獨特的辨識度，也帶來了極佳的握持手感。

Nothing Phone(3)黑與白的機身都十分簡潔搶眼

Phone (3) 的核心亮點無疑是全新 Glyph Matrix ，這塊位於機背的微型 LED 顯示屏，目的是令用家減少螢幕使用時間，並簡化接收重要資訊的方式。它能夠顯示不同apps的專屬提醒、聯絡人通知，以及即時進度指示 ，重要時刻一目了然。記者實測時它帶來了極高的可玩性，可以隨時設定不同的像素圖案，甚至可以用來玩「包剪鎚」等小遊戲，大大增加了手機的社交趣味性。此外，Glyph Matrix 還包括了 Glyph 鏡子、數位時鐘、碼錶、電量指示器和日晷等快速工具 ，所有功能皆可透過背面的專用按鈕操作。甚至可以為聯絡人設定自訂圖示，當訊息到達時顯示點陣式頭像。

Nothing Phone(3)機背的Glyph Matrix 玩味性十足

沉浸式視覺體驗與護眼技術

Nothing Phone (3) 配備了非常明亮、最銳利的螢幕，它採用6.67吋柔性 AMOLED 面板，具備清晰的1.5K解析度。屏幕峰值亮度達 4500 nits (HDR) 和 1600 nits (HBM) ，確保無論在任何光線環境下都能有出色的表現 。其 Ultra HDR 技術則讓內容呈現生動的高光與深邃的墨黑，帶來極致的視覺享受。流暢度方面，30-120 Hz的自適應刷新率與 1000 Hz 觸控採樣率，使得每一次使用時都非常流暢。同時，960Hz PWM 調光技術的應用，無論白天或夜晚都能提供舒適護眼的觀看體驗。無論從亮度、色彩、流暢度還是護眼功能，都達到了旗艦級水準，帶來了極佳的沉浸式視覺體驗。

性能表現Snapdragon 8s Gen 4 卓越動力

Nothing Phone (3) 搭載了採用4nm打造的Snapdragon 8s Gen 4平台，為手機帶來了強大動力與智慧。它升級版Qualcomm Kryo CPU 架構與尖端 Qualcomm Adreno GPU，相較於上代Phone (2)，在多工處理、影像處理與圖形運算方面均有大幅提升。官方指它的CPU 性能提升 36%、GPU 升級 88%、AI 任務處理速度提升 60%，影像識別速度更是快了125%。記者實測利用 Antutu 跑分，Nothing Phone (3) 可輕鬆取得155萬分的成績，以「高中階機」而言，這個分數表現非常出色。

在遊戲性能方面，即使運行《原神》這樣對性能要求極高的遊戲，並將畫質設定為高，Phone (3) 也能夠長時間輕鬆維持 60fps 的流暢度，沒有出現明顯的壓力。無論是日常應用還是重度遊戲，Phone (3) 都能提供快速、靈敏且輕鬆的使用體驗 。

專業級攝影與創意捕捉能力

新機同樣配備了專業級相機系統，透過無損光學變焦，可以輕鬆拉近距離。它內置1/1.3 吋主感光元件 ，能夠解鎖豐富的低光拍攝效果。所有鏡頭皆支援銳利穩定的 4K 60fps 影片拍攝 ，主鏡及遠攝更配備了光學影像穩定技術 。實測中，Nothing Phone (3) 的相機鏡頭表現「交足功課」，尤其是在人像拍攝方面，散景效果自然，畫面細節豐富。Nothing 還與專業攝影師合作開發了專業預設，無需學習即可輕鬆達成電影級視覺效果。這對於攝影愛好者而言，無疑是極大的便利。硬體配置上達到了旗艦級水準，更在軟體優化和創意功能上提供了豐富的選擇，能夠更好地捕捉和表達生活中的美好瞬間。

人像拍攝試相

自拍質素亦都不錯

Nothing OS 3.5：由 AI 驅動的專注體驗

Nothing Phone (3) 預載 Android 15 與 Nothing OS 3.5 ，並且官方承諾提供 5 年主要 Android 更新及 7 年安全性更新，提供了長期的軟體支援和保障。可以自訂導航，採用減少干擾的單色主題，或移除應用程式標籤，營造更簡潔的介面。Nothing 在 AI 整合方面採取了更實用的策略，從一開始就有意義地嵌入智慧。隨著 Phone (3) 的推出，Nothing 帶來了一些關鍵功能：

Essential Search：一個非常實用的智慧搜尋欄，從主畫面滑動即可呼出 。它可搜尋聯絡人、照片、檔案，並即時提供天氣、行事曆、本地景點等答案 。

Flip to Record：長按 Essential 鍵並將手機翻轉朝下，即可錄音並轉錄會議內容 。記者實測中，之前已加入的 Essential Space 同樣實用，一按機側的快捷鍵，便可以作出不同的記錄，方便記錄日常事務或工作 。它就像第二個大腦，能夠由 AI 有條理地整理用戶的想法、筆記與內容 。

今代仍然AI實用性十分高

電池續航與充電

Nothing Phone (3) 配備了高密度 5150mAh 矽碳電池，宣稱可輕鬆支撐超過一整天的使用時間。在記者實際測試中，即使長時間進行高強度使用，包括運行對性能要求極高的遊戲，Phone (3) 依然能夠提供可靠的續航表現，用足一日都沒有問題。在充電方面，新機支援 65W 快速有線充電，僅需 54 分鐘即可充滿電量。此外，它還支援 15W 無線充電 ，更有便捷的充電選擇。IP68 防塵防水等級的加入 ，更進一步提升了手機的耐用性。

Nothing Phone (3) 高中階高性價比之選

Nothing Phone (3) 無疑為智能手機市場帶來了一股清新的力量，它不僅繼承了品牌獨有透明設計美學和創新的互動方式，更在核心性能、影像系統和電池續航方面取得了顯著進步，真正達到了「旗艦」級別的體驗。新機售價為$6,399（12+256GB）、$6,999（16+512GB 版本）。考慮到其所提供的旗艦級性能、獨特設計、出色的攝影能力以及創新用家體驗，非常高的性價比，特別是其簡潔型格的機身設計，非常適合追求個性和創意的年輕人。