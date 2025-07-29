iQOO、小米、OPPO性能續航屏幕誰更出色？3千價位段國產平板比拼

平板產品發展至今，已從「大號手機」的定位逐漸向其名稱中的「電腦」屬性靠攏，其在移動辦公場景的不可替代性也愈加顯著。



今天，我們將從外觀設計、屏幕素質、性能表現、續航能力、實用性等多個維度，結合實測數據對iQOO Pad5 Pro、小米平板 7S Pro、OPPO Pad4 Pro這三款國產大尺寸平板進行橫向評測，看看哪款產品更能契合你的使用需求。

外觀設計

點擊大圖，看三款平板的硬件規格直觀對比：👇👇👇

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我們先來看看三款平板的外觀設計及便攜性。

iQOO Pad5 Pro整機厚度6.07mm，重量 635g，在13英寸大屏平板中算得上輕薄。機身採用一體化鋁合金材質，表面經磨砂工藝處理，邊緣較圓潤。

小米平板 7S Pro屏幕為12.5英寸，整體比iQOO Pad5 Pro小一圈，但5.8mm厚度、576g重量手感比前者更好一些。全金屬一體化設計、航空級合金加強筋結構與中框二次衝壓方案，在保持輕薄的同時提升了抗形變能力。

OPPO Pad4 Pro作為一款13.2英寸平板，675g重+5.97mm厚的機身更適合固定場景使用。它的正面超窄邊框設計讓屏幕幾乎鋪滿整個正面，屏佔比優勢明顯，背面攝像頭模組與機身銜接處採用漸變曲率設計，提升了整體的流線型美感。

三款平板的整體設計風格都比較簡潔，如果你比較看重輕薄，小米平板 7S Pro相對最適合放在揹包中攜帶，iQOO Pad5 Pro 次之，屏幕尺寸更大的OPPO Pad4 Pro比較適合在家中、工位使用。



屏幕素質

接下來我們看看屏幕，iQOO Pad5 Pro和小米平板7S Pro都採用了3:2的屏幕比例，OPPO Pad4 Pro則是7:5，三款平板都比較適合顯示PPT、文檔內容，在遊戲中也有不錯的寬屏視野。

點擊大圖，看三款平板的屏幕直觀對比：👇👇👇

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iQOO Pad5 Pro這塊LCD屏幕的分辨率為3.1K（3000×2000），支援144Hz高刷新率與1200nit激發亮度，通過萊茵硬件級低藍光認證，支援P3廣色域、HDR10 與自研雙側入光技術，實現了圖像從採集、編輯到呈現的全過程色彩一致性。

OPPO Pad4 Pro 配備13.2英寸 3.4K（3400×2268）超清原彩屏，支援144Hz刷新率，同樣具備硬件級低藍光、全程DC調光、智能環境色温調節等多重護眼功能，是首款通過該認證的平板產品。

小米平板 7S Pro採用12.5英寸LCD屏，分辨率3.2K（3200×2136），同樣支援144Hz刷新率+最高 1000nits 峰值亮度，屏幕通過德國萊茵TÜV（TÜV Rheinland），硬件級低藍光認證，長時間閲讀不易疲勞。

過完配置，我們來看下三款平板的實際顯示效果如何，開滿亮度時三款平板瀏覽文檔時觀感接近，OPPO Pad4 Pro肉眼觀感稍亮一些。

在遊戲《王者榮耀》中，iQOO Pad5 Pro、小米平板7S Pro兩款平板均為3:2屏幕，實際遊戲中的視野範圍也基本一致，遊戲角色站在河道旁邊時，屏幕右側能在中路留下一個身位的空當。

由於OPPO Pad4 Pro採用了7:5的屏幕比例，實際遊戲中顯示的視野範圍會稍大一些，如果玩家希望能看到更大視野，也能開啟21:9遊戲視窗調節功能，進一步拓寬橫向顯示區域。

個人觀感上，三款平板的觀看體驗都不錯，均支援144Hz高刷新率與硬件級低藍光， OPPO 的智能護眼4.0認證涵蓋更全面的護眼技術，適合長時間使用人群。



性能表現

接下來，我們看看三款平板的性能表現。先上結論：

iQOO Pad5 Pro首發搭載天璣9400+旗艦晶片，基於3nm台積電工藝，輔以LPDDR5X運存與UFS4.1閃存。遊戲實測中，《原神》最高畫質 30分鐘平均幀率60，元素爆炸場景無明顯卡頓。

iQOO Pad5 Pro也支援遊戲超分與超幀技術，畫面細節與流暢度接近PC級體驗。平板遊戲體驗優於手機的一大優勢，在於散熱面積更大，iQOO Pad5 Pro內置40600mm²超大面積導熱材料與7層複合散熱結構，30分鐘《原神》後機身温度僅38.5℃，性能釋放穩定。

OPPO Pad4 Pro搭載驍龍8至尊版晶片，搭配OPPO潮汐引擎3.0，開啟超幀超畫功能後《原神》120幀模式下30分鐘平均幀率59.9，複雜場景僅因加載出現短暫波動。

其內部散熱採用34857mm²天工散熱架構MAX，30分鐘《原神》後機身最高温度41℃，同樣未出現明顯降頻現象。此外，AI實驗室提供自動拾取、跑動鎖定等功能。

小米平板 7S Pro 搭載自研玄戒O1晶片，採用第二代3nm製程，集成 190 億晶體管，雙超大核X925架構+16 核GPU+6核NPU，AI算力與圖形處理能力突出。實測《原神》最高畫質測試平均幀率59.9接近滿幀。

續航充電

為了支撐更大的屏幕，現在平板電池容量也是輕鬆上萬。三款平板的續航配置省流圖如下：

iQOO Pad5 Pro內置 12050mAh電池，支援65W快充，滿電狀態經過中關村在線5小時重度測試，剩餘73%電量，足以滿足長時間使用需求。

充電方面，iQOO Pad5 Pro能用30分鐘充至30%，約100分鐘充滿，全程充電功率穩定，未出現明顯衰減。其還支援超長保電模式進一步優化待機功耗，在移動辦公等對續航有持久需求場景中可以開啟。

OPPO Pad4 Pro配備12140mAh超大電池，搭配67W快充，5小時重度續航測試後剩餘電量72%，續航表現優於多數Android平板。其新增「冬眠模式」，待機保電時長突破 800 天，徹底解決續航焦慮。

充電方面30分鐘充至36%，充電效率介於iQOO與小米之間。此外，電池採用藍海電池技術，通過碳元重組、激光刻蝕等工藝提升能量密度與循環壽命，官方標稱1000次充放電後容量保持率超80%，耐用性更優。

小米平板 7S Pro配備10610mAh，快充速度則是拉到了120W，15分鐘充至50%，40分鐘充滿，回血速度相當給力。續航測試中，5小時重度使用後剩餘80%電量，平時不使用時耗電極低，解決「吃灰」用戶的續航焦慮。

系統功能

在日常生活工作中，許多用戶都需要一款平板作為「中轉站」，如果能用平板直接遠控PC端就更方便了。接下來，我們來實際上手體驗下三款平板連接PC的實際體驗，測試項包括平板連接電腦分享文件、遠程控制電腦、開啟蘋果iWork格式文件。

首先測試iQOO Pad5 Pro，我們需要在電腦下載vivo辦公套件，平板掃碼便可與電腦完成連接。用戶可以在PC端對平板內的文件進行搜索，並支援屏幕擴展、鍵鼠協同等功能。

開啟鍵鼠協同功能後，用戶可以用鼠標把文件直接從屏幕邊緣拖到平板中，平板向PC端傳文件也可採取鍵鼠拖拽的方式，相當便捷。

PC端用鼠標向平板端拖拽文件（中關村在線提供）

iQOO Pad5 Pro支援打開Keynote文件，支援轉化為PDF文件，並進一步轉為word、pptx格式文件，並進行編輯。

OPPO Pad4 Pro需要Mac端下載O+互聯，用戶可以遠程調出鍵盤、觸控板、鼠標控制MacBook，使用平板配套智能觸控鍵盤還能實現command+空格、command+C/V的操作，跨系統協同效率遠超傳統遠程控制方案。

OPPO Pad4 Pro遠程控制MacBook電腦（中關村在線提供）

OPPO Pad4 Pro也支援開啟Keynote文件，並將其轉換為pdf、pptx文件。

小米平板 7S Pro需要用戶在小米手機、Mac端下載小米互聯服務服務APP，隨後就可成為對應設備第二塊顯示器，並支援觸控反控、互傳文件等。但需要注意的是，官方並未提供與非小米品牌Windows PC端的互聯方式。

小米平板7S Pro支援將Keynote文件直接轉換為PDF或PPT文檔，隨後預裝的PC版WPS就可以對PDF文件進行編輯修改。

值得一提的是，這款平板還內置了CAJ閲讀器、中望CAD等專業文檔工具，原生支援專業繪圖與文獻管理，有效提升辦公效率。

總結

最後我們來根據不同的應用場景為這三款平板做個總結：

熱愛遊戲，追求流暢的遊戲體驗：iQOO Pad5 Pro > OPPO Pad4 Pro > 小米平板 7S Pro，iQOO與眾多遊戲廠商達成合作，超幀超分體驗出色。



有辦公需求，需要高效的跨平台協同：OPPO Pad4 Pro > iQOO Pad5 Pro> 小米平板 7S Pro（搭配小米電腦），O+互聯能在不同設備間提供豐富的協同體驗。



日常娛樂觀影，追求便攜輕薄：小米平板 7S Pro > OPPO Pad4 Pro > iQOO Pad5 Pro。



各位可根據自身實際需求和使用場景，挑選最適合自己的平板。你覺得哪款平板最值得買？

延伸閲讀：iPad和Android平板有何區別？4方面逐一對比 Apple領先原因在這（點擊連結看全文）

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